De son côté Eupen est à la peine. Après un début de championnat sur les chapeaux de roues, le carrosse eupenois ne tient plus la route. Les Pandas restent sur 3 défaites et un partage en championnat. Comme pour le Standard, la seule éclaircie est venue de la Coupe de Belgique, après une qualification contre Dender, par le plus petit écart (0-1).

Le Standard 13e (17 points) et Eupen 7e (21 points) espèrent tous les deux sortir de cette période compliquée pour aller chercher les 3 points.