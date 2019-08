Le Standard reçoit Courtrai ce dimanche avec l'optique de confirmer sa bonne forme à domicile. Nous vous proposons de vivre ce match en direct audio et en direct commenté sur notre site.

Hormis le faux-pas sur la carpette synthétique de Saint-Trond - les supporters Rouches diront que le Standard a tout gagné sur gazon naturel - les Liégeois affichent un large sourire. Auteurs d'un 9/12, ils sont parfaitement sur les rails depuis le coup d'envoi de la saison.

Mais attention aux Flandriens. Malgré un début de championnat compliqué (à Genk, contre Charleroi, au Cercle et face à Anderlecht), les Kerels peuvent avancer un bilan comptable flatteur, avec un 7/12 acquis après 4 journées et surtout une sixième place partagée avec La Gantoise et l'étonnant Excel Mouscron. De plus, depuis leur courte défaite sur le terrain du champion en titre lors de la journée inaugurale, les hommes d'Yves Vanderhaeghe sont invaincus en trois sorties.

Cela dit, depuis l'entame de la compétition, le Standard a pris l'habitude de facturer 4 buts à chaque adversaire qui ose s'aventurer à Sclessin. Courtrai est donc prévenu...