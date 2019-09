Standard-Charleroi : Un choc wallon sous haute tension (LIVE commenté 18h)

> Standard-Charleroi en direct audio.

Leader avec un match de plus que ses deux poursuivants (le FC Bruges et l’Antwerp) au moment d’entamer cette neuvième journée de Pro League, le Standard affrontera dimanche (18h) le Sporting de Charleroi pour son quatrième match de rang à Sclessin. Les Liégeois de Michel Preud'homme restent sur quatre succès et n'ont plus été battus par les Zèbres depuis le 25 avril 2015.

"Quand on joue contre Charleroi, c’est un derby. C’est un match important pour nous et pour les supporters. Il va falloir faire le nécessaire pour prendre les trois points. Ça devient de plus en plus fou. On dirait que ça dépasse même parfois Standard-Anderlecht. Surtout après les déclarations de Mehdi Bayat qui avait dit que Charleroi était le plus grand club wallon. Après ça la flamme est encore montée. On veut gagner chaque match, surtout à domicile. Mais on sait que cela ne va pas être facile. Ils vont nous ‘rentrer dedans’ comme d’habitude. Il faudra s’y attendre. Mais je connais très bien Karim (Belhocine), il aime jouer au foot. Je pense qu’il va essayer de le faire", a précisé le Liégeois Paul-José Mpoku à notre micro dans la semaine.

Sportivement, les Zèbres sont plus inconstants. "Ils ont bien joué contre Genk, moins contre Saint-Trond. Cela fait partie du football belge, toutes les équipes peuvent gagner. Il faudra être prêt dès le début et ça devrait aller", a conclu le médian du Standard.