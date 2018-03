Ce vendredi, le choc wallon entre le Standard et Charleroi donne le coup d'envoi des play-offs I en Pro League.

Les Liégeois ont le vent en poupe. Qualifiés in extremis après un retournement de situation à Ostende (victoire 2-3), ils ont remporté la Coupe de Belgique une semaine plus tard. Avec 22 points, 12 de moins que le leader brugeois, ils n'ont rien à perdre dans ce mini-championnat, qu'ils peuvent aborder l'esprit libre.

A l'inverse, Charleroi aura plus de pression. En se qualifiant pour la troisième fois en quatre ans, les hommes de Felice Mazzu ont rempli leur mission. Mais longtemps deuxièmes du championnat, ils n'ont plus gagné depuis le 19 janvier. Ils ont ensuite été battus à Eupen, enchaîné six partages et perdu lors de la dernière journée à Courtrai. Troisièmes avec 26 points, ils devront se battre jusqu'au bout pour décrocher une qualification européenne qui semblait largement à leur portée il y a quelques semaines.