Au-delà de l'arrêt définitif du match, notre consultant Joachim Mununga a tenu à souligner la prestation des Carolos. Les Zèbres menaient 0-3 avant tout débordement. Pour lui, ils n'ont pas laissé place au débat. "Ils ont étouffé directement le Standard". Tout au long de la rencontre, les Carolos "ont maîtrisé leur sujet et ont été très séduisants". L'équipe bien rôdée collectivement a permis de "mettre en lumière quelques individualités". Pour Joachim Mununga, plusieurs joueurs de Charleroi se sont distingués. " Morioka , c'est le métronome, Koffi déborde de sérénité et Nicholson est affuté." Il félicite d'ailleurs le coach, Edward Still, pour ce début de saison. Pascal Scimè , notre journaliste, abonde dans le même sens, par rapport à cette rencontre. "C'est la victoire de Charleroi ." En dehors du manque de consistance dans le jeu du Standard, "c'est la prestation collective des Carolos qui a empêché le Standard d'avoir de la consistance."

Le Standard en manque de repère cette saison, s'incline à domicile lors du derby face à Charleroi. © BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Selon Joachim Mununga, le choc wallon de ce soir "n'est pas une contre-performance du Standard". Les Liégeois ont été pris à la gorge par les Carolos dès le début, "ils étaient en retard dans tous les duels". Pour lui, "il n'y avait pas grand chose à voir du côté du Standard", ce soir.

De son côté, Pascal Scimè reste sur sa faim "sur le contenu proposé par le Standard". À la décharge du Standard, il rappelle "qu'ils ont eu match de Coupe il y a trois jours, et donc 120 minutes de jeu dans les jambes". En plus, certains joueurs n'avaient plus été titularisés depuis mai, comme Maxime Lestienne.

Pour notre consultant, les joueurs non-titulaires depuis plusieurs mois ne sont pas une excuse valable. "Cela fait partie du management de savoir si Lestienne est apte ou non à jouer 90 minutes". Il ajoute même "quand on laisse Klauss sur le banc, on ne peut pas se retourner sur le joueur par après."

Enfin, Pascal revient sur ce Standard qui se cherche depuis le début de saison, qui doit encore travailler et avoir l'humilité de se remettre en question match après match. Pour lui, Luka Elsner et le staff liégeois vont devoir gérer beaucoup de choses. Il conclut en disant "la pire chose qui pouvait arriver à l'environnement du Standard, c'est cette défaite. Tu peux perdre face à Charleroi mais pas avec ce score-là."