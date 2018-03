Standard/Charleroi, Anderlecht/Gand, Bruges/Genk pour la 1e journée des PO1

> Le calendrier complet par ici

Les playoffs I débuteront par le choc wallon entre le Standard et Charleroi le vendredi 30 mars à 20h30 à Sclessin, a-t-on appris lundi au Centre national du football de Tubize, où a été dévoilé le calendrier des playoffs. Les deux autres matches de la 1e journée des playoffs I verront Anderlecht recevoir La Gantoise le dimanche 1er avril (18h00) et le leader, le FC Bruges, accueillir Genk le lundi 2 avril (18h00).

Pour rappel, les points sont divisés par deux en playoffs I. Le FC Bruges, leader, entame donc ce tour final avec 34 points, devant Anderlerlecht (28), Charleroi (26), La Gantoise (25), Genk (22) et le Standard (22).

Pour la première fois, toutes les rencontres des playoffs I se dérouleront avec l'assistance vidéo (VAR), qui sera étendue à tous les matches de Jupiler Pro League la saison prochaine.

La 2e journée des POI débutera le 6 avril (20h30) par le duel des Sportings entre Charleroi et Anderlecht. Le lendemain (7 avril à 20h30), Genk recevra le Standard, tandis que La Gantoise aura la visite du FC Bruges le 8 avril à 18h00.

Le 'topper' entre le champion en titre, Anderlecht, et le leader, le FC Bruges. Ce duel se déroulera le 15 avril à 18h00 en clôture de la 3e journée. Celle-ci débutera le 13 avril par Charleroi - Genk (20h30) et se poursuivra le 14 avril par Standard - La Gantoise (20h30).

Le premier clasico des playoffs I se tiendra à Liège, où le Standard accueillera Anderlecht le 18 avril (20h30) dans l'affiche de la 4e journée, qui débutera la veille par La Gantoise - Genk et qui se terminera le 19 avril par FC Bruges - Charleroi.

La 5e des 10 journées des playoffs I commencera le 21 avril par Genk - Anderlecht (20h30) et se poursuivra le 22 avril par FC Bruges - Standard (18h00) et Charleroi - La Gantoise (20h30).

Tous les matches des deux dernières journées des playoffs I auront lieu en même temps, le 13 mai (18h00) pour la 9e journée et le 20 mai (18h00) pour la 10e et dernière journée, qui proposera des duels entre Bruges et Gand, Charleroi et le Standard et Anderlecht et Genk.

Avant le coup d'envoi des playoffs, il y aura pour rappel la finale de la Coupe de Belgique entre le Standard et Genk samedi, et le premier match de l'année des Diables Rouges, la rencontre amicale contre l'Arabie Saoudite le 27 mars.