Standard – Beerschot : les Rouches risquent-ils vraiment une défaite sur tapis vert ?

Ce mercredi, la rencontre entre le Standard et le Beerschot a été reportée en raison d’une grève des forces de l’ordre. Le Bourgmestre de Liège a décidé de reporter le match estimant que la sécurité ne pouvait pas être assurée.

On a d’abord évoqué un report de cette rencontre avant que l’éventualité d’un forfait infligé aux Rouches n’apparaisse, celui-ci se baserait sur le point quatre de l’article B7.37 du règlement fédéral de l’URBSFA (ci-dessous), qui dit qu’il y a forfait dans le cas où un match ne peut pas se jouer à la suite d’une interdiction d’une autorité locale. Mais ce n’est pas seulement la décision de Willy Demeyer, bourgmestre de Liège et autorité locale, qui a conduit au report de la rencontre. Mais la même décision aurait été prise par le gouverneur de la Province de Liège, autorité supra locale. Et donc, le règlement qui suit ne s’appliquerait pas. Il semblerait donc que la rencontre sera reportée, comme annoncé initialement.

Dans le règlement fédéral (B7.37) de l’URBSFA on peut lire ceci :

Les situations suivantes sont assimilées à un forfait :

1° absence à l’heure réglementaire ;

2° nombre insuffisant de joueurs ;

3° quitter l’aire de jeu ou refuser de jouer.

4° concernant le football professionnel : le fait de ne pas jouer un match à la suite d’une interdiction d’une autorité locale.