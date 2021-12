Standard - Beerschot : Les Liégeois veulent poursuivre leur festin anversois (LIVE audio et commenté 21H)

Antwerp - Standard : le résumé (2-3) - Pro League - 12/12/2021 Le Standard est parvenu à inverser la tendance en battant l’Antwerp ce dimanche, 2-3 ! Les Rouches ont profité d’une supériorité numérique pendant une mi-temps et ont été les premiers à faire trembler les filets, après une période assez équilibrée où les gardiens se sont mis en évidence. Laifis a ouvert le score à la 56e minute avec une frappe lointaine déviée dans ses propres filets par Verstraete. Bjorn Engels a ensuite égalisé avant de voir l’ex-Standarman Balikwisha donner l’avantage à l’Antwerp. Et c’est Mehdi Carcela qui a remis les deux équipes à égalité à la 88e avant que Muleka ne fixe le score quelques instants plus tard. Jelle Bataille a ensuite été exclu en fin de rencontre.