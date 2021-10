Le Standard connaît une période très compliquée depuis plusieurs semaines maintenant. Le ras-le-bol des supporters se fait désormais sentir, au point que la rencontre face à Malines ce vendredi soir (défaite 1-3) a dû être interrompue à deux reprises. Le capitaine du Standard, Arnaud Bodart, a tenté d’analyser la situation au micro d’Eleven.

►►► À lire aussi : Mbaye Leye : "On doit faire ce que les supporters ont fait mais sans avoir besoin d’eux"

►►► À lire aussi : Malines – Standard : les supporters qui ont perturbé la rencontre, verbalisés

►►► À lire aussi : Le Standard prend l’eau face au FC Malines dans une rencontre perturbée par les supporters rouges (3-1)

"Je ne sais pas pourquoi on n’a pas commencé le match comme ça. Je pense qu’on a joué avec peur, mais dans ces situations-là, ça ne sert à rien. En deuxième mi-temps, quand il faut faire quelque chose et réagir, on le fait toujours… Malheureusement c’est difficile, pourtant on le voit, les qualités on les a. Il faut régler quelque chose dans la tête. Les supporters montrent leur mécontentement, à juste titre. Ils ont raison. Mais si on a peur, ça ne va pas aller. Comme je dis toujours, avant d’être joueur je suis supporter, le Standard c’est mon club. Il n’y a qu’une chose à faire, comme le dit leur chant, c’est d’être tous ensemble. Il n’y a que comme ça qu’on peut s’en sortir. Ce n’est pas une situation que l’on a souhaitée, mais il faut accepter la réalité et agir maintenant."

Les supporters ne sont-ils pas allés un peu trop loin en montant sur le terrain pendant la rencontre ? "On a énormément de chance d’être footballeur et de faire ce qu’on fait là, aujourd’hui. Il y en a beaucoup qui souhaiteraient être à notre place et ils paient leur place. Ils sont là, ils ne nous lâchent jamais, il y en a qui consacrent toute leur vie au Standard et c’est ça qui fait la force de ce club. Ok, ils sont venus sur le terrain mais on ne peut que les comprendre. C’est contraire aux règles mais ça se comprend tout à fait."

Les Rouches sont dans une spirale négative, mais ne manquent pourtant pas d’envie de gagner : "Ce n’est pas une question d’envie. On ne le fait pas exprès. Mais il n’y a qu’une chose à faire, on l’a montré en deuxième mi-temps. Des longs ballons, gagner des duels, ne pas réfléchir, être dans l’envie, la motivation et dans la hargne, aller de l’avant, se battre sur chaque ballon. Il faut arrêter de réfléchir, de parler tactique, quand ça ne va pas, il faut se serrer les coudes, être unis derrière, travailler l’un pour l’autre, et se battre comme des lions."

Le Standard devra profiter de la trêve pour laisser passer la tempête avant de s’y remettre pour affronter Louvain le 16 octobre prochain.