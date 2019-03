Standard - Antwerp pour ouvrir le bal des playoffs 1 (Live commenté et audio 20h30)

Ce vendredi soir à 20h30, le Standard de Liège reçoit l’Antwerp à Sclessin pour le premier match des Playoffs 1, cette saison. Avec la division par deux des points obtenus lors de la saison régulière, l’Antwerp (5ème avec 25 points) n'est plus qu’à deux points du Standard (3ème avec 27 points). RTBF.be/sport vous propose de suivre la rencontre en direct commenté ainsi que sur Vivacité .

La dernière victoire en championnat du Standard face à l’Antwerp remonte à… 2010

Lors de leurs quatre dernières confrontations en Jupiler Pro League, les Rouches ont concédé trois partages et une défaite. Le Standard n'a, donc, pas réussi à battre l'Antwerp depuis leur remontée en division 1 belge. Il faut remonter en octobre 2010 pour retrouver une victoire des Liégeois. L’occasion pour le Standard de mettre fin à cette série ?

Les compositions probables:

Medhi Carcela, toujours sous la menace d’une suspension après son doigt d’honneur lors du Clasico, sera bel et bien présent lors de ce match, la sanction n’étant toujours pas tombée. Coté anversois, Aurélio Buta, blessé au genou, est indisponible jusqu’à la fin de la saison. Après un incident avec Van Damme lors d’un entrainement, Didier Lamkel Ze ne devrait pas jouer, lui non plus.

Standard : Ochoa – Cavanda, Vanheusden, Laifis, Fai – M’Poku, Marin, Cimirot, Lestienne – Carcela, Emond

Antwerp : Bolat – Opare, Matheus, Batubinsika, Arslanagic, Simao – Haroun, Yatabaré, Refaelov– Bolingi, Mbokani