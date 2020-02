Standard-Antwerp: Oulare en pointe, Defour titulaire contre ses anciennes couleurs (LIVE commenté 18h)

Ce samedi, RTBF.be/sport vous propose de suivre la rencontre Standard - Antwerp en direct commenté et en direct audio sur Vivacité. Coup d'envoi de cette rencontre de la 27e journée de Jupiler Pro League à 18h.

Le dernier duel entre les Rouches, 5e avec 45 points, et le Matricule 1, 4e avec 47 unités, s'était terminé dans la cohue en décembre dernier, lorsque l'Antwerp avait éliminé le Standard en quarts de finale de la Coupe. Les troupes de Michel Preud'homme viennent de signer un 10/15 contre des équipes du top 7 et restent sur un partage face au FC Bruges et une victoire, avec la manière, à Genk.