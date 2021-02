Standard - Anderlecht : le Clasico de la peur (direct audio et commenté 13h30)

Ce dimanche, le Standard et Anderlecht s'affronteront pour une nouvelle édition du Clasico à la sauce belge. Un match qui ressemblera fort à un Clasico de la peur, entre deux équipes qui courent désespérément après la confiance.

D'un côté, le Standard où l'effet Mbaye Leye semble déjà être passé. Après quatre victoires consécutives début janvier pour fêter comme il se devait la nomination du nouveau T1, les Liégeois viennent d'enchainer avec un piteux 4/18. C'est bien simple, les Rouches n'ont plus gagné en championnat depuis cette victoire face à Charleroi...le 24 janvier. Défaits par Zulte-Waregem le weekend dernier, les hommes de Leye auront à cœur de se reprendre et de faire vaciller leur ennemi Anderlecht, déjà bien fébrile.

Parce que ces Mauves qu'on pensait pourtant lancés après leur récital en Coupe face à l'Union, ont replongé, la tête la première, dans le marasme et le cercle infernal des mauvais résultats. Prévisibles, presque inoffensifs , les hommes de Vincent Kompany n'ont plus cadré le moindre tir depuis deux matches et viennent de concéder une désolante défaite 0-2 contre Courtrai après avoir trébuché contre le Cercle (0-0)

Malheur au perdant donc ce dimanche qui pourrait définitivement devoir dire au revoir aux play-offs 1 ! Début des hostilités en direct commenté et direct audio dès 13h30.