Standard – Anderlecht : Kostas Laifis forfait pour le Clasico, vers une défense expérimentale pour les Rouches ?

Les supporters du Standard redoutaient la nouvelle, c’est désormais officiel : le capitaine et défenseur du Standard de Liège Kostas Laifis est forfait pour la rencontre de dimanche face à Anderlecht. Mbaye Leye a confirmé son absence en conférence de presse ce vendredi.

Victime d’une déchirure au quadriceps, l’international chypriote devrait être de retour la semaine prochaine. "Il doit encore repasser une IRM mais on espère le revoir bientôt à l’entraînement", a expliqué Leye.

Avec Laifis blessé, Moussa Sissako suspendu et Merveille Bokadi pas encore apte, le coach sénégalais est privé d’un trio défensif qui aurait pu tenir la baraque liégeoise : "J’espère que Bokadi et Laifis vont revenir le plus vite possible mais Nathan Ngoy est prêt et Ameen Al Dakhil montre de belles choses. On peut s’en sortir".

Pour le Clasico, Leye devrait donc reconduire une défense à trois qui avait tenu le coup à Seraing sans forcément briller. On retrouverait Nicolas Gavory aux côtés du jeune Al Dakhil (19 ans) et de l’inexpérimenté Ngoy (18 ans), qui viendrait remplacer Sissako, suspendu.