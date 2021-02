Standard-Anderlecht (5/6) : les Clasicos de 1983 et 1984… ou quand chien et chat s'invitent à Sclessin !

30 janvier 1983 : Benny Wendt chope le matou (1-1) Et soudain un chat surgit au Clasico... - © https://tout-sur-le-standard-de-liege.blogspot.com Anxieux, perfectionniste, vociférant, Raymond Goethals était-il superstitieux ? C’est en tout cas un chat noir légèrement tigré qui traverse la pelouse de Sclessin en plein Clasico 82-83 ! Cela lui portera bonheur : mené au score et à dix contre onze, le Standard va sauver le partage et poser les bases de son 2e sacre national de rang. Les deux géants du foot belge sont au plus fort de leur lutte de prestige. Le club liégeois, mené par le Sorcier de Bruxelles, reste sur son titre reconquis (lors de la visite d’un certain Waterschei…) après 11 ans de disette ; les Anderlechtois ont digéré les années Ivic et retrouvent du jeu à bulles sous Paul Van Himst. Pour mettre au fond les gris-gris de son chouchou Simon Tahamata, Goethals a choisi un pylône suédois nommé Benny Wendt. Deux ans plus tôt, le grand gaillard s’est fait connaître de Sclessin en marquant avec Kaiserslautern en Coupe UEFA.

Benny Wendt - © Tous droits réservés Wendt va jouer les talismans : en deux petites saisons passées en rouche, il gratte… les deux titres des années folles 82 et 83 ! Un transfert à 200.000 boules bien rentabilisé… " Goethals m’appelait ‘le skieur’ " racontait le Suédois : " Je pratiquais aussi le hockey sur glace et j’allais faire du ski de fond dans les Ardennes. " Le Suédois n’est pas un buteur racé : grâce à ses blocks, il crée des espaces et fait marquer les autres : en deux ans, il atteint péniblement 21 pions. Que de chats noirs… Ce classique de janvier ne sent pas bon pour le Standard : l’équipe est au creux de la vague et juste avant le match, Roger Petit plie son auto et ressort commotionné… alors que Luc Varenne, reporter au cœur si rouche, est empêché suite à une alerte cardiaque. 35.000 spectateurs, de l’engagement, des occasions : c’est un bon cru. Tout bascule en début de reprise : Theo Poel est exclu pour une faute légère et soixante secondes plus tard, Erwin Vandenbergh marque… en position hors-jeu. Surgit alors… le fieffé minou : un tigré-noir débonnaire se mêle aux joueurs, Benny Wendt finit par le capturer… et le Standard, même en infériorité numérique, reprend la main. Tahamata égalise sur un péno accordé pour une main imaginaire du back gauche mauve Michel De Groote – lequel excellera plus tard à la balle pelote…

Jacky Munaron et Michel Preud'homme après le match - © Tous droits réservés Chat noir aussi, l’homme en noir : l’arbitre Verhaeghe a compensé, les deux coaches tempêtent à la sortie. " Il y a un sérieux problème d’arbitrage en Belgique " annonce Goethals, là aussi visionnaire : " Vous avez déjà vu, vous, Anderlecht réduit à 10 ?... " Enfant de la maison mauve et cité dans tant de " magoules " (sic), Raimundo devait en savoir quelque chose… En fin de saison, Sclessin sera sacré champion avec un point d’avance sur Saint-Guidon. À l’automne, le Shérif Bellemans tombera sur les petits carnets de Roger Petit… Benny Wendt ne sera jamais inquiété : il avait été laissé à l’écart de la combine. Plus tard, le Suédois se lancera dans l’immobilier… et les courses de trot. Hippiques, pas félines…

1er septembre 1984 : le berger allemand était-il mauve ? (2-2) Le colosse Horst Hrubesch - © https://tout-sur-le-standard-de-liege.blogspot.com Il a milité deux saisons dans le noyau rouche, gratté une saison au Beerschot… avant de plonger dans des clubs inférieurs de son Limbourg natal. Aujourd’hui, il dirige son agence immobilière... Mais son jour de gloire coïncide avec la rentrée des classes 1984 : d’une tête décidée, le jeune Johan Telen (19 ans) égalise à 13 minutes du terme d’un Clasico qu’il n’a rejoint que douze minutes plus tôt, en remplacement de l’inexistant Roger Raeven, pseudo-buteur recruté cet été-là au RWDM. Soir de gloire en régime… canin : en célébrant sa rose d’une glissade face aux tribunes, ledit Telen, duvet aux lèvres, tombe nez à nez avec un chien policier qui, en bon barbouze dressé juste comme il faut, lui… plante ses crocs dans le genou ! " Un mauvaise geste méritant assurément le carton rouge ", ironise le reporter de La Dernière Heure-Les Sports… Mais dans l’arborescence canine, le berger allemand domine le roquet limbourgeois : l’adolescent finira le match la jambe enserrée d’un solide tape et se verra apposer 4 points de suture après-coup. " Moi aussi, je sais mordre quand il faut ! " plaisantera-t-il après-match face aux stylos. Le jeune homme récidivera en effet quinze jours plus tard, en Coupe UEFA, à Glentoran (1-1)… mais disparaîtra ensuite des radars et des écrans.

Johan Telen en version Panini Beerschot. Et sans berger allemand. - © Tous droits réservés Arrogance mauve Ce Clasico consacre l’insolence… arrogante des Anderlechtois. Les deux samedis précédents, ils ont flanqué du 2-9 au Racing Jet Bruxelles et du 7-1 à Lokeren ! C’est la saison folle du Sporting : sous la férule de Paul Van Himst, c’est spectacle à chaque étage et les Mauves ne subiront qu’une défaite cette saison-là, franchissant aussi la barre des 100 buts marqués. Les jeunes Enzo Scifo (18 ans) et Georges Grün (22) disputent leur tout premier Clasico à Liège. Le Standard de l’après-Waterschei, dirigé par Louis Pilot (ex-chien de garde de Van Himst de leur temps de joueurs…), n’a que son courage à opposer… et reviendra deux fois au score. L’arbitre, le dénommé Van Volcem, sert les deux équipes, en partageant les coups de sifflet : trois des quatre buts résulteront de fautes imaginaires accordées par l’homme en noir. Analyse de La DH : " Dans ce genre de match opposant deux géants de notre football, l’arbitre a toujours le désir de ne déplaire à personne, pour échapper à la critique, et applique la loi de la compensation… "

Les nouveaux de la saison 84-85 : Louis Pilot (coach), Eddy Snelders, Roger Raeven, Freddy Luyckx et Guy Dardenne - © https://tout-sur-le-standard-de-liege.blogspot.com Canon teuton Franky Vercauteren, aligné pour une fois dans l’axe du jeu (!), fera 0-1 sur coup franc fictif. Venu d’Hambourg épauler la jeune équipe rouche, Horst Hrubesch canonnera teutonnement sur un pénalty fantaisiste. Czernia fera 1-2 avant que Telen ne surgisse en sauveur local, au départ d’un coup franc généreux. Le jeune Gilbert Bodart fera le reste, stoppant tout… sous les yeux de MPH, réduit eu régime pain sec par les suspensions décrétées suite à l’Affaire. Grand Galop et Petit Trot sont d’ailleurs venus mater tout ça en tribune. Expatriés à Roda et à Feyenoord, les inséparables Jos Daerden et Simon Tahamata purgent aussi leur punition et s’extasient sur le nouveau portier : " Ce Bodart a l’étoffe d’un grand gardien " Et de spéléologiste aux Grottes de Han ? Le Sporting repart frustré de ce Clasico qu’il devait gagner à tous les coups. Mais la polémique du moment, à Bruxelles, concerne le statut-banquette d’Erwin Vandenbergh, sérial-goal-getter recruté à l’époque pour 50 briques de la poche du roi de la gueuze. Vandenbergh prétend souffrir du genou… mais il déprime surtout après un Euro 84 bien cochonné. Le staff médical mauve est dépêché devant de la presse pour détailler la blessure (diplomatique) de VDB : " Erwin est traité au laser, une méthode révolutionnaire utilisée au PSG et à la Juventus ". Lui n’avait pas de berger allemand au derrière… (Demain, dernier épisode : Roger Claessen et Romelu Lukaku, deux légendes nées au Clasico)