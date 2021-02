23 octobre 1938 : jeu, set et match à Sclessin (6-1) Standard-Anderlecht (4/6) : les scores-fleuves, les Clasicos 1938, 1950, 1979 et 1993 - © Tous droits réservés L’été précédent, la Belgique a pris part, mais très brièvement, à sa 3e Coupe du Monde de suite. Opposés à la France, pays organisateur, les Belges s’inclinent piteusement 3-1 : arrivés sur place la veille au soir, les Diables préparent le match le matin même… par une promenade au Bois de Colombes. Les 3 sélectionnés rouches, Jean Capelle, Jean Petit et Pierre Dalem, ont suivi le match du banc. Quatre mois plus tard, ils seront plus en jambes pour flanquer aux ennemis mauves leur plus lourde tripotée en Clasico joué à Sclessin. Le Sporting bruxellois s’est pourtant présenté en leader, mais les Liégeois vont faire le match parfait. Le 1-0 tombe après 4 minutes, à la 13e c’est déjà 3-0… et le repos est atteint sur un score de forfait (5-0) !

Jean Capelle en plein duel aérien - © https://tout-sur-le-standard-de-liege.blogspot.com Le chroniqueur de La Vie Sportive scrute le match avec l’œil du spécialiste : " Le capitaine Roger Petit a habilement joué le toss, en choisissant le côté du vent et du soleil ; le Standard a alterné longs déplacements de jeu et phases scientifiques, appliquant cette vitesse d’exécution qui vous donne ce dixième de seconde d’avance, véritable secret des victoires : enfin, le team liégeois a pu compter sur la forme individuelle de son duo Licki-Capelle ". Henri Licki plante le hat-trick parfait dès avant la pause, Jean Capelle ajoute ses deux roses de la tête, Fernand Ledent fixera la marque. En fin de saison, les deux buteurs-maison atteindront 27 (Capelle) et 14 (Licki) pions. Sans pour autant menacer le pichichi 1938-39, le dénommé Marius Mondele (Daring, 32 goals) : l’homme qui, en plantant deux buts contre l’Union Saint-Gilloise trois ans plus tôt, avait mis fin à la fameuse série de 60 matches sans défaite des Jaune et Bleu. Dans Les Sports, le reporter est clément pour le onze mauve, qualifié de " team sympathique et courageux… même si son pion le plus précieux, Michel Van Vaerenbergh, est passé totalement inaperçu ". Pour le journaliste, le score est donc forcé : " Il serait téméraire d’affirmer que la netteté du score reflète la différence de classe entre les deux teams… " De fait, les deux clubs finiront la saison à d’anonymes 7e et 8e places, loin derrière le Daring champion. En arrière-fond résonnait déjà le bruit des bottes allemandes…



5 février 1950 : avantage dehors ! (3-6) Standard-Anderlecht (4/6) : les scores-fleuves, les Clasicos 1938, 1950, 1979 et 1993 - © https://tout-sur-le-standard-de-liege.blogspot.com Début 1950 la Belgique s’agite dans les premiers soubresauts de la Question Royale, mais Anderlecht n’en a cure : les Mauves smashent à Sclessin et passent aux Rouches, leur plus sèche fessée avec le 0-6 de la troupe du duo Dockx-Vercauteren, le 2 mai 1999. L’Armistice est signée depuis quatre ans, mais au Parc Astrid un Bombardier sévit toujours : Jef Mermans marque trois des six buts bruxellois… et sauve des visiteurs qui, menés 3-2, auraient coulé sans leur buteur. Ici aussi, comme douze ans plus tôt, le marquoir force la réalité, car ce Clasico est l’un des meilleurs du siècle : " Il y a longtemps que nous n’avions plus été séduit par une exhibition d’une telle classe, une technique aussi raffinée, un allant aussi spontané " s’enflamme l’envoyé spécial des Sports.

Jef Mermans alias le Bombardier - © Tous droits réservés Car selon le reporter, le Standard a plutôt bien tiré son épingle du jeu : qualifié d’" éblouissant ", le Sporting bruxellois " consacre, dans ce match, sa renommée en raison de l’opposition raffermie ". Désigné meilleur joueur rouche avec Jean Mathonet, le half Fritz Carlier " faisait bien les choses délicates, comme s’il voulait épouser le dilettantisme de ceux d’en face " (sic). Sauf qu’en fin de saison, Anderlecht coiffera son 3e titre… et le Standard finira piteux 13e (sur 16), 3 petits points devant le premier relégué ! En fin de saison, ceux-ci ne se retrouveront… pas à la première Coupe du Monde d’après-guerre, au Brésil. Marqué par le conflit mondial, exsangue économiquement, la Belgique doit se reconstruire… et l’Union Belge n’a pas inscrit ses Diables aux éliminatoires : cas unique dans l’Histoire. Quatre plus tard, en Suisse, le Bombardier Mermans participera in extremis à son seul Mondial. Avant de finir gentiment son parcours dans son club d’origine de Merksem… tout en y bossant comme fonctionnaire aux services communaux.

5 septembre 1979 : quand Happel et Sigur régalent (5-2) Sigur jubile entre Gilbert Van Binst et Arie Haan - © https://tout-sur-le-standard-de-liege.blogspot.com Asgeir Sigurvinsson était natif des Îles Vestmann, un petit village islandais peuplé de 4.000 pêcheurs : normal, dès lors, qu’Anderlecht se prenne une " veste " chaque fois qu’il croisait la route du styliste rouche. Sigur avait la réputation de briller dans chaque Clasico : pour cette cuvée 79, l’Islandais va enfourner deux penalties et servir l’assit du 1-0 signé Alfred Riedl. Mais surtout : il va régaler. Sclessin craque de partout : 40.000 spectateurs se pressent dans les gradins, record absolu d’assistance pour le Standard, et assistent au Clasico le plus prolifique de l’histoire récente. Le coach Ernst Happel a débarqué à Liège en provenance… d’Harelbeke en D2, où il avait atterri contre toute attente après la finale du Mondial 1978 perdue en Argentine avec les Pays-Bas ! En deux années au Standard, l’Autrichien va implanter son football spectaculaire qui lui avait valu des prouesses européennes avec Feyenoord et Bruges. Robby de Sclessin Happel avait trois passions : le foot, les clopes et le cognac. Sigur coupera le cocktail autrichien à l’hydromel. L’Islandais est le Robby Rensenbrink de Sclessin : il éclaire son couloir gauche et magnifie ses partenaires. Premier joueur islandais expatrié à l’âge de 18 ans, il avait été tuyauté à Roger Petit par… Raymond Goethals après un tournoi junior. Habitant seul dans son flat du centre de Liège, Sigurvinsson faisait la file tous les quinze jours à la Gare des Guillemins… dont le bureau de poste était le seul en Principauté à disposer de la connexion avec l’Islande : " Parfois, j’attendais deux heures avant de parler à mes parents " expliquera-t-il plus tard en souriant.

Ernst Happel et Asgeir Sigurvinsson - © https://tout-sur-le-standard-de-liege.blogspot.com Sur le vert, point de court-circuit : le Standard prend vite l’avance, mais le duo Benny Nielsen-Ronny Martens, très en jambes, va inverser le marquoir pour les Mauves. Pris en main par Urbain Braems, l’entraîneur-instituteur qui a fait briller Beveren et avait déjà offert le titre aux Mauves 5 ans plus tôt (tout en continuant à prester en classe deux jours par semaine !), les Bruxellois ont complètement foiré leur début de saison et rejoint Sclessin alourdis de leur lanterne rouge du dernier.

Koncilia consolé par son compatriote Riedl - © Tous droits réservés Buster Keaton Mais ce jour-là, Anderlecht fournit son meilleur match de saison. Manque de bol, Sigurvinsson plane encore plus haut : en deux minutes, le duo Riedl-Sigur retourne le score à 3-2. Dans le money-time, Friedrich Koncilia sucre ses fraises mauves : Ralph Edström et le même Sigur profitent de la fébrilité du portier autrichien pour fixer la marque (5-2). Dans sa manchette du lendemain, La DH-Les Sports l’affirme haut et fort : " Ernst Happel a souri ! " D’habitude, l’Autrichien s’abreuvait plutôt à la fontaine de Buster Keaton... Soupe à la grimace, en revanche, au menu bruxellois : peu coutumier du fait, Constant Vanden Stock est passé au vestiaire… et des indiscrets auraient perçu des éclats de voix. En fin de saison, les Mauves ne décrocheront leur ticket européen qu’à la toute dernière journée. Urbain Braems devra céder la place à un certain Tomislav Ivic. Après 8 saisons et 76 buts pour le compte du Standard, Sigur quitte Sclessin en 1981 pour le Bayern Munich… et un chèque de 25 millions de francs, un montant colossal à l’époque ! Joli coup de Roger Petit : en 1973, le patron des Rouches avait acquis son Islandais pour 800.000 boules… et lui rogna encore sa prime à la signature à son départ ! Plus tard, Sigurvinsson sera même élu meilleur joueur islandais de tous les temps, devant un certain… Eidur Gudjohnsen.

24 octobre 1993 : Lucky Luc Nilis en balade sous les terrils (0-3) Philippe Albert et Luc Nilis lors de la Finale de Coupe à Sclessin - © - BELGAIMAGE Le petit Romelu Lukaku a 5 mois et 11 jours ce 24 octobre 1993. Luc… Gilbert Cyrille Nilis (de ses prénoms complets) a lui 26 ans de plus et atteint la pleine maturité quand il se présentent à Sclessin à la tête d’une armada mauve peuplée des Filip De Wilde, Bertrand Crasson, Philippe Albert, Michel De Wolf, Charly Musonda, Johan Walem, Pär Zetterberg, Bruno Versavel et Johnny Bosman. Celle de Sclessin n’a pas vilaine allure, avec feu Régis Genaux, le capé carioca André Cruz, le jeune Philippe Léonard, le régisseur Frans Van Rooij et un certain Marc Wilmots. Mais 10 ans après l’Affaire Waterschei, le Standard dirigé par le duo Wauters-Duchène boite toujours entre deux cycles. La DH-Les Sports ose la comparaison entre les deux directions : à Bruxelles, un Constant Vanden Stock connaisseur et tout-puissant… tandis qu’à Liège, " il faut huit signatures pour expliquer… qu’aucune décision n’a été prise ! " (sic)

Luc Nilis et Dany Boffin - © Tous droits réservés Malgré une bonne entame, l’équipe dirigée par Arie Haan ne fait pas le poids : Lucky Luc Nilis décharge son Colt aux 8e, 31e et 54e minutes, sans pitié pour Jacky Munaron qui, à 37 ans, a investi les bois mosans. Un non-Clasico : insolent de maturité, le Sporting déroule face aux poules sans tête liégeoises, où Van Rooij est au régime sieste orange. Nilis prend la tête des buteurs et produira sa saison la plus prolifique en mauve : 34 buts sur les 3 fronts, 25 rien qu’en championnat. Mais il échouera à six pions de Josip Weber, sacré pour la 3e saison de suite. Un classement des buteurs dont le Top 10 renseigne deux " pères de ", Edmilson Senior et Roger Lukaku, associés en attaque à Seraing… Nilis chez Ronaldo Sacré champion avec Anderlecht, Nilis reviendra à Sclessin pour lever la Coupe face à Bruges, dernier doublé signé par le Sporting. La finale de Coupe se jouait de manière itinérante, vu l’état de chancre auquel était alors réduit le Stade du Heysel. Roi du pétrole mauve en ce printemps 94, Nilis quittera pourtant le Parc Astrid en conflit avec sa direction, pour rebondir au PSV Eindhoven où il guidera les premiers pas européens du jeune Ronaldo, le Brésilien.

La joie des Mauves autour de Luc Nilis - © Tous droits réservés Le Limbourgeois butera encore sur Weber en Equipe Nationale. Les deux hommes ouvrent ensemble leur compteur face aux joyeux Zambiens (9-0, 5 buts de Weber… mais déjà la 24e cap de Nilis !) mais le clash se produira quelques jours plus tard à la Coupe du Monde américaine, où les jalousies entre avants… et certaines parties de poker répandront la misère. Pour le Standard, la saison finira à la 6e place, les… cinq premiers héritant de tickets européens. Et surtout… 3e club wallon seulement, Seraing et Charleroi raflant les 3e et 4e rangs. " Historique et catastrophique " titrait La DH après ce Clasico raté, annonçant la diète : après ce 0-3, le Standard chutait à la 13e place, pire classement rouche… depuis 40 ans ! (Demain, suite de la série : " Quand chiens et chats s'invitent au Clasico...")