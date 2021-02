16 février 1986 : Standard-Anderlecht (1-0) Michel Renquin et Per Frimann - © Tous droits réservés " À la Sainte-Julienne, faut toujours que Soleil vienne " annonce le dicton. Ce 16 février 1986, il fait plus neige que soleil… et c’est Saint-Freddy qui surgira: Freddy Luyckx, sorte de Freddy Krueger des terrils ayant remplacé Elm Street par la Rue de la Centrale et Springwood par Sclessin... La lutte fait rage entre Anderlecht et le Club Bruges pour le titre… qui se jouera d’ailleurs au bout de test-matches homériques, juste avant l’épopée mexicaine des Diables Rouges. Deux finales marquées par les papinades de JPP Papin et le double index-pouce frotté de René Vandereycken, affirmant à tout le stade brugeois, lors de son exclusion, que le titre était " vendu "… Le Standard sera l’arbitre de cette rivalité sulfureuse et terminera 3e… à 10 points. Le club liégeois est alors en pleine reconstruction après l’Affaire de Waterschei. Les grands noms ne sont plus là, le Matricule 16 se rebâtit avec des Michel Wintacq, Etienne Delangre, Eddy Snelders, Roger Raeven et… le jeune Jean-Marc Bosman, futur révolutionnaire des transferts de Papa.

Subjonctif imparfait Standard-Anderlecht (3/6) : Freddy Luyckx surgit dans la neige, le Clasico de 1986 - © BELGA ARCHIVES - BELGA Rescapés de la grande équipe, Théo Poel et Guy Vandersmissen sont restés fidèles, Michel Renquin est revenu au pays, Michel Preud’homme tournicote avec Gilbert Bodart dans les bois… Récupéré à Seraing après la faillite des Métallos, au même titre que Nico Claesen, le back droit Freddy Luyckx arpente le flanc comme il le faisait auparavant, lui, l’ex-ailier reconverti, au Pairay et au RWDM. " A Molenbeek, à mes débuts, je partageais le vestiaire avec quatre Souliers d’or, Paul Van Himst, Odillon Polleunis, Johan Boskamp et Maurice Maertens " racontait-il souvent. À 27 ans, Luyckx connaît ce dimanche-là son quart d’heure de gloire. À la 53e minute d’un Clasico bien disputé, il marque le but le plus important de sa carrière, d’une reprise du gauche qui frappe… les deux poteaux, le droit puis le gauche, de Jacky Munaron, avant de mourir en fond de filets mauves. " Deux poteaux coup sur coup et ma jambe d’appui qui se dérobe à cause de la glace : que voulez-vous que… j’y fisse ? " dira, après le match, le portier au reporter de La Dernière Heure – ambassadeur du subjonctif imparfait, conjugaison favorite des footballeurs… Car selon les coaches respectifs Michel Pavic et Arie Haan, ce match n’aurait jamais dû être joué : la pelouse de Sclessin était couverte de blanc, avec une épaisse couche de glace par-dessous. Mais une demi-heure avant le kick-off, Marcel Van Langenhove, préposé au sifflet, avait donné son feu vert : " Il y a de ces matches qu’on ne reporte pas, et Standard-Anderlecht en fait partie… " osera La DH. Car 35.000 personnes emplissent déjà Sclessin trois quarts d’heure avant le coup d’envoi… Le Stade Maurice Dufrasne est alors en pleine reconstruction, avec ses tribunes modernes surgissant de terre.

Le noyau du Standard 1985-86 - © https://tout-sur-le-standard-de-liege.blogspot.com Une bataille traditionnelle de styles : l’engagement et la profondeur côté rouche, la technicité et les combinaisons courtes côté mauve. Michel Renquin règne en maître-organisateur au Standard, Juan Lozano régale au Sporting. Une balle de Per Frimann heurtera le poteau de Bodart… mais sans rentrer, comme pour Luyckx. Lequel Luyckx, en plus de son but, grattera un carton jaune, victime (sic) " du cinéma d’Enzo Scifo ". Udo Lattek, le coach du Bayern Munich venu en espion avant un joute européenne contre les Mauves, repart frustré : " Je n’ai rien vu, impossible de tirer des conclusions sur un terrain pareil. " Fin… et début de séries Le goal de Luyckx obligera les Anderlechtois à passer par la case test-matches pour rafler le titre : sans ce pion, les Mauve auraient fini un point devant les Brugeois... C’est la première défaite mauve depuis 13 rencontres… et un revers au Pairay fin octobre 85 : Liège, terre minée pour Bruxelles ! Ironiquement, ce pion griffé Luyckx ouvre une autre période de misère et de disette : le Standard attendra… 15 ans, 8 mois et 11 jours pour mater à nouveau son vieil ennemi de la capitale. Le successeur de Luyckx se nomme Almani Moreira, unique buteur, le 27 octobre 20001, du Clasico 2001-2002.

Sclessin lors des travaux de 1985 - © https://tout-sur-le-standard-de-liege.blogspot.com " Je me souviens très bien de la fête qui s'ensuivit jusqu'aux petites heures, ce fut un véritable jour de gloire " explique le buteur unique de février 86. Qui, sur ses cinq années à Sclessin, marquera un autre goal décisif : un but victorieux, mais inutile pour la qualification, face au FC Tirol emmené par le vieillissant Hansi Müller, l’un des plus jolis pieds gauches que le foot teuton ait produits. Avec le RWDM, le jeune Luyckx avait aussi connu la scène européenne face à Torino en 1980. Après deux saisons au Beerschot, avec Jos Daerden et Simon Tahamata, alias Petit Trot & Grand Galop, Freddy Luyckx bouclera à Prayon, puis deviendra agent de joueurs. " C’était une autre époque : on ne signait pas de conventions, on marchait à la parole donnée " expliquera l’homme de confiance des Fred Herpoel (quasi placé à Liverpool en 2001), Marco Casto, Bertin Tokene, Luc Ernès, Edmilson père et… Didier Frenay. Lequel a repris le métier. Et fonctionne, lui, avec des conventions sonnantes et trébuchantes...