Ce vendredi, la 4e journée des play-offs 1 débutera par le 'Clasico' entre le Standard et Anderlecht à Sclessin. Le match est à suivre en direct audio et commenté dès 20h30.

> Suivez le match en direct audio

Les troupes de Michel Preud'homme devront montrer un tout autre visage que celui affiché lundi à Bruges. Toutefois, le Standard (3e, 33 pts) respire la forme dans ses installations et n'a plus perdu dans son antre depuis début novembre 2018. A contrario, le RSCA n'a remporté que trois de ses 11 derniers déplacements toutes compétitions confondues. En cas de contre-performance, les Mauves, cinquièmes avec unités, pourraient se trouver dans une position très délicate et ainsi voir l'Europe s'éloigner. Il faut remonter à la saison 1963-1964 pour retrouver un exercice sans trace d'Anderlecht sur la scène continentale.

Les compos :

Standard: Ochoa, Kosanovic, Cimirot, Carcela, Halilovic, Marin, Djenepo, Bope, Fai, Laifis, Mpoku

Anderlecht: Didillon, Kara, Lawrence, Gerkens, Bolasie, Appiah, Santini, Kums, Bornauw, Verschaeren