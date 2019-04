St-Trond perd ses premiers points contre Westerlo, Ostende se rapproche

Après deux victoires consécutives dans ce groupe A des playoffs 2, St-Trond a perdu ses premiers points en partageant 2-2 contre Westerlo.

Menés au score suite au but de Naessens (23e), les Trudonnaires étaient parvenus à renverser la tendance grâce à un doublé de Kamada (48e et 70e) mais ont finalement été rejoints par un but de Abarahams (77e).

Les Canaris comptent désormais 7 points soit un de plus qu'Ostende. Plus tôt ce samedi, les Côtiers ont disposé du Beerschot-Wilrijk (2-1). Comme St-Trond, Ostende a été mené au score mais a réagi fermement avec les buts de Coopman (35e) et Valerberghe (80e).

Au classement du groupe A, la situation est assez serrée. Saint-Trond compte 7 points, devant Ostende (6), Westerlo (5), Eupen (3), le Beerschot Wilrijk (1) et Charleroi (0). Eupen recevra Charleroi dimanche et aura l'occasion de faire le rapprochement.