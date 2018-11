Anderlecht a l'opportunité de remonter sur le podium de Pro League ce dimanche en cas de succès. Ce ne sera certainement pas une partie de plaisir pour les Mauves qui se déplacent sur la pelouse compliquée de St-Trond, cinquième avant cette 16e journée et auteur comme Anderlecht d'un six sur six avant la trêve internationale. Ce duel est à suivre en direct commenté et radio sur RTBF.be/sport.

> Direct radio

Anderlecht, qui n'a plus que le championnat comme objectif, est attendu au tournant après une première partie de championnat décevante. Comme souvent, Hein Vanhaezebrouck devra se creuser les méninges pour pallier les absences de plusieurs cadres: Adrien Trebel, Landry Dimata, Andy Najar ou encore Sven Kums.

"Les jeunes doivent faire un pas en avant. Le moment est venu pour eux de se montrer.", a annoncé Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse vendredi. Ainsi, le coach de Mauves a décidé d'aligner le jeune Yari Verschaeren, 17 ans, au milieu de terrain.

Les compositions

Saint-Trond : Steppe, Tomiyasu, Teixeira, Garcia, Asamoah, De Sart, De Norre, Botaka, Bezus, Kamada, Boli

Anderlecht: Didillon; Saelemaekers, Bornauw, Vranjes, Milic; Lokonga, Makarenko, Verschaeren, Amuzu, Santini, Gerkens