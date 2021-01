Sous pression, le gardien de Courtrai manque son dribble et concède un but gag - Pro League 20e... Ostende a battu Coutrai 2-1 samedi soir grâce à un doublé de Fashion Sakaka dont le deuxième but aurait franchement pu être évité par les Kerels. En profitant de la neige et des appuis hésitants de ses adversaires, le Zambien a intensifié son pressing pour tenter de récupérer le ballon. Il est ainsi remonté jusque dans le rectangle du gardien courtraisien Marko Ilic. Bloqué par Sakala, le Serbe de 22 ans, a tenté un dribble hasardeux dans son petit rectangle. Un geste anticipé par le Zambien qui a récupéré le ballon pour inscrire son 8e but de la saison.