Soulier d'Or : Mignolet élu Gardien de l'Année devant Bodart et Van Crombrugge

C'est un doublé 2019, 2020 pour Simon Mignolet au Soulier d'Or. Le Gardien du Club de Bruges est élu meilleur portier de la Pro League pour la deuxième année consécutive.

Avec 419 points, Mignolet devance le gardien du Standard Arnaud Bodart (201) et le portier d'Anderlecht Hendrik Van Crombrugge (176) sur le podium.

En 2019, quelques mois après son arrivée à Bruges, les points du deuxième tour lui avaient suffi pour devancer Sinan Bolat, qui défendait alors les cages de l'Antwerp.

En 2020, le dernier rempart des 'Blauw & Zwart' a démontré qu'il restait une pièce maitresse de l'effectif brugeois avec qui il a remporté un titre de champion de Belgique lors de la dernière saison, arrêtée à cause de la pandémie de coronavirus. "C'est toujours beau de recevoir un trophée individuel et cela signifie aussi que vous jouez bien en tant que club et équipe", a réagi Mignolet.

"J'espère donc que le Club de Bruges remportera encore des trophées." Le journal Het Laatste Nieuws remettra le Soulier d'Or masculin et féminin le 13 janvier prochain. Dans les jours qui précèdent, les lauréats des trophées annexes seront connus.

En raison de la crise sanitaire, le Gala habituel n'est pas prévu cette année. Habituellement élu sur base de deux tours de scrutin, le Soulier d'Or 2020 sera élu sur base d'un seul tour à cause du faible nombre de matches disputés lors du premier semestre de l'année.