Soulier d'Or : De Ketelaere élu Espoir de l'année devant Vranckx et Raskin, la razzia brugeoise continue

Le milieu de terrain du Club de Bruges Charles De Ketelaere a été élu Espoir de l'année dans le référendum du Soulier d'Or. Avec 403 points, le joueur brugeois de 19 ans devance nettement Aster Vranckx (FC Malines), deuxième avec 89 points, et Nicolas Raskin (Standard), troisième avec 86 points.

Après avoir fait son apparition en équipe première du Club de Bruges en 2019, Charles De Ketelaere a éclaté en 2020, devenant un des pions essentiels de l'échiquier Blauw & Zwart. En 2020, il a été titulaire 18 fois en championnat et est monté 9 fois au jeu, inscrivant deux buts et donnant deux assists. De Ketelaere s'est aussi montré en Champions League et en novembre, il a fêté face à la Suisse sa première sélection en équipe nationale.

"C'est un trophée sympa, je suis fier", a réagi Charles De Ketelaere. "J'ai toujours rêvé de percer et c'est maintenant le cas. Me voilà Espoir de l'année grâce à mes bonnes prestations et à celles de l'équipe. C'est quelque chose dont je peux être fier."

Charles De Ketelaere succède à Yari Verschaeren (Anderlecht) au palmarès de l'Espoir de l'année.

Le Soulier d'Or sera remis mercredi soir. Le journal Het Laatste Nieuws, organisateur du référendum, désigne dans les jours précédant les lauréats des trophées annexes, trustés par les Brugeois. Simon Mignolet a été élu Gardien de l'année, et Philippe Clement a été désigné Entraîneur de l'année.

En raison de la crise sanitaire, le traditionnel Gala du Soulier d'Or n'est pas prévu cette année. Habituellement désigné sur base de deux tours de scrutin, le Soulier d'Or 2020 sera élu sur base d'un seul tour à cause du faible nombre de matches disputés lors du premier semestre de l'année.