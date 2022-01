Paul Onuachu reçoit le Soulier d'Or 2021 - Soulier d'Or - 12/01/2022 L'attaquant nigérian Paul Onuachu a remporté le 68e Soulier d'Or mercredi soir à Anvers. Le joueur du Racing Genk décroche cette distinction pour la première fois de sa carrière et succède à Lior Refaelov, lauréat en 2020. Janice Cayman est sacrée chez les dames. Principal outsider derrière les deux joueurs du Club de Bruges Charles De Ketelaere et Noa Lang, Paul Onuachu a récolté 311 de ses 333 points lors du premier tour de vote, basé sur les performances du deuxième tour de la saison 2020-2021. Onuachu, 27 ans, avait terminé meilleur buteur du championnat avec 33 buts, terminant deuxième du championnat derrière le Club de Bruges et remportant la Coupe de Belgique avec Genk. Cette saison, le Nigérian a déjà planté 12 roses en 18 rencontres.