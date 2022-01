Soulier d'Or 2021 : De Ketelaere déçu mais sportif, "Onuachu mérite cette récompense" - Soulier... Charles De Ketelaere est reparti de la 68e cérémonie du Soulier avec le prix du meilleur espoir dans sa sacoche. Une récompense dont il est "content" mais qui ne lui fera sans doute pas oublier sa 3e place derrière Onuachu et Lang pour le Soulier d'Or. Le Brugeois a reconnu une certaine déception à notre micro au terme de la cérémonie. "Bien sûr, je suis un peu déçu. Quand on est dans le top 3, on espère évidemment gagner. Cela n'a pas été le cas donc c'est un peu dommage." "Satisfait" de la saison brugeoise, De Ketelaere fera "de son mieux" pour être récompensé dans les années à venir. En attendant, il félicite le lauréat Paul Onuachu. "Ce qu'il a fait la saison dernière était top. Marquer 34 but, ce sera très difficile à égaler. Il a bien mérité son Soulier d'Or mais ça aurait pu aussi être moi ou Noa." Auteur de 5 buts et 6 assists en 46 matches la saison dernière, CDK a démarré la saison 2021-2022 en trombe et compte désjà 12 buts et 8 assists à son compteur.