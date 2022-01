Ce mercredi soir se déroule la 68e cérémonie du Soulier d'Or. En plus de la récompense suprême remise chez les messieurs et chez les dames étaient remis d'autres prix.

Le trophée du meilleur espoir est revenu à Charles De Ketelaere. Il réalise donc le doublé, ayant décroché cette distinction l'an dernier. Le gaucher du FC Bruges a récolté 629 unités, contre 186 à son équipier Noa Lang et 185 à Sergio Gomez (Sporting d'Anderlecht). De Ketelaere, 20 ans, est monté en puissance au cours de l'année 2021 et est devenu un pion important de l'effectif du FC Bruges avec notamment neuf buts et six assists en 21 matches de championnat cette saison.