Sorti du banc, Toyokawa sauve Eupen à lui tout seul, Malines en D1B

Dans le bas du classement, Malines et Eupen jouaient leur survie en division 1. Avant le coup d’envoi de cette dernière journée de la phase régulière du championnat, avec le même nombre de points (24) et de victoires (5) qu'Eupen, les Malinois étaient juste devant uniquement grâce à une meilleure différence de but (-20 contre -21).

Aussi bien à Malines qui recevait Waasland-Beveren qu’à Eupen qui accueillait donc Mouscron, la première période sera plutôt décevante. Le stress et la tension ont clairement pris le dessus. Les occasions franches seront quasi inexistantes. Pas étonnant qu’au repos, le marquoir affiche 0-0 des deux côtés.

En deuxième période, la situation va se compliquer pour les Germanophones incapables de marquer alors que, 150 kms plus loin, au stade Argos Achter de Kazerne, Malines trouve le chemin des filets à deux reprises (1-0 par Mera à la 49ème minute et 2-0 par Bande à la 57ème minute).

Eupen ne va cependant pas abdiquer et va retrouver son efficacité. A la 73ème minute, le Japonais Yuta Toyokawa, à peine monté au jeu, va permettre aux Germanophones de prendre l’avance. Trois minutes plus tard, ce sera 2-0 d’une puissante frappe de Luis Garcia. Les Eupenois, déchaînés, vont inscrire deux autres buts par … Yuta Toyokawa (79ème et 89ème). Avec trois buts et un assist, le Nippon va tout simplement sauver Eupen à lui tout seul.

Victoire donc 4-0 pour Eupen face à Mouscron et succès 2-0 pour Malines face à Waasland-Beveren.

Les Eupenois se maintiennent finalement grâce à un goal-average favorable (-17 contre -18) !