Sondage : Lucien D'Onofrio est-il l'homme de la situation au Standard ?

Marc Wilmots et Will Still cités au Standard, pour Marc Delire, "Il faut surtout que Lucien... Qui succédera à Mbaye Leye à la tête du Standard de Liège? Qui acceptera de relever un défi compliqué mais alléchant? De très nombreux noms sont cités depuis l'annonce du départ du Sénégalais, mais aucune information fiable n'a encore filtré. L'équipe de La Tribune a livré ses impressions et ses pistes sur le sujet!