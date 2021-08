Son retour en Pro League, ses ambitions personnelles : un Radja Nainggolan détendu fait le point sur sa carrière

Déjà très solide sur papier, l’Antwerp a frappé un très grand coup samedi après-midi en officialisant le retour en Pro League de Radja Nainggolan. Après 16 années à arpenter les pelouses italiennes, le Ninja fait donc son grand retour en Belgique. A 33 ans, il s’apprête même à découvrir le championnat belge… où il n’a finalement jamais joué.

C’est visiblement détendu que Radja Nainggola a livré ses premières impressions au micro d’Eleven Sports. Après quelques jours de tractations avec le Matricule 1, il semblait rassuré que les discussions aient abouti : "Paul Gheysens est un président ambitieux que je ne connaissais pas. Il m’a dit qu’il voulait gagner le championnat avec moi, c’est ce qui m’a motivé à signer ici. Je n’avais pas prévu de quitter l’Italie, mais j’étais à l’écoute de n’importe quelle offre éventuelle. L’intérêt de l’Antwerp était très concret donc j’ai dit oui à partir du moment où la somme proposée était correcte."

Un retour inopiné en Belgique qui a suscité pas mal d’engouement médiatique… et chez les supporters. Pas de quoi déplaire à Nainggolan, même s’il se dit surpris par cette marée de commentaires positifs : "Je n’ai jamais joué en Belgique. Ma réputation ne s’est donc pas faite grâce à mes prestations ici. Mais je dois reconnaître que cet engouement me fait plaisir. Dans l’équipe, je connaissais juste Ritchie de Laet, Faris Haroun et Nill de Pauw. J’ai dû faire connaissance avec le reste de l’équipe. C’est difficile de suivre la Pro League depuis l’Italie, donc je n’y connais pas grand-chose" explique-t-il.