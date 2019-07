Son nouveau rôle d'exemple, ses erreurs du passé, ses ambitions : L'Anderlechtois Samir Nasri se livre

"Je sors d’une saison un peu difficile : quand je suis revenu, tout s’est très bien passé, puis je me suis blessé au mollet, a repris celui qui a été suspendu pendant toute l’année 2018 pour dopage, ce qu’il juge "injuste". Avec Vincent, cela n’a pas duré longtemps : il m’a appelé, et j’avais envie de rester en Europe, de m’inscrire dans un projet intéressant et différent. D’un point de vue familial, avec un fils en bas âge, c’était aussi mieux pour moi de rester en Europe plutôt que d’aller chercher un contrat un peu plus lucratif à l’étranger. Devenir papa, ça change pas mal un homme, j’ai acquis de la maturité récemment. L’argent n’est pas ma motivation, c’est plus le projet sportif et le fait de travailler avec un ami à moi et d’être vraiment impliqué dans ce projet qui a été le plus important pour moi."

"Je suis très content d’être ici et de faire partie de ce projet que Vincent m’a proposé, a dévoilé Samir Nasri en conférence de presse. Pour la première fois de ma carrière, j’aurai un rôle un peu différent, d’exemple, je devrai apporter mon expérience à un groupe talentueux, mais très jeune. Quand j’ai commencé à Marseille, c’est Fabien Barthez et Bixente Lizarazu qui m’ont pris sous leur aile. Ailleurs, j’ai toujours été très jeune, et jamais le vétéran d’une équipe ! Je veux me servir de l’expérience acquise dans des clubs comme Arsenal ou Manchester City pour encadrer les jeunes et être le relais de Vincent sur le terrain. Après les difficultés que j’ai traversées, cela peut servir d’exemple à la nouvelle génération, je serai là en cas de besoin."

"Les acteurs du monde du foot connaissent le vrai Samir"

Frank Arnesen et Samir Nasri - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Le fait de ne pas être présent sur la scène européenne cette saison est-il un problème pour le milieu offensif ?

"Non, ce n’est pas frustrant, parce que je sors d’une saison avec des blessures, le fait de ne jouer qu’une fois par semaine, c’est une bonne chose pour mon corps, cela me permettra de bien récupérer et de m’habituer à nouveau à cette charge de travail, a affirmé Samir Nasri. Mon objectif, comme celui du club, c’est d’être champion en jouant un rôle majeur, et de retrouver la Champions League. J’ai un peu suivi la compétition belge par le passé, et le plus important pour moi, c’est d’être prêt pour les play-offs. Bruges et Genk sont deux équipes très fortes, le Standard s’est bien renforcé aussi, et le championnat belge est très physique. Cela risque d’être un bon championnat ! Je vais bénéficier d’une préparation individuelle pour arriver à mon niveau tout doucement, et éviter une quelconque blessure. Mon objectif sera d’être prêt pour le championnat, et à partir du quatrième match, les choses sérieuses vont commencer. Je veux monter en puissance doucement."

Enfin, l’ancien international français est revenu sur sa réputation "d’enfant terrible" du football français, avec notamment quelques frasques qui lui collent toujours à la peau aujourd’hui et qui sont encore bien présentes sur internet.

"Comme j’ai eu des problèmes avec la presse française par le passé, c’est ce qui ressort, l’opinion publique et les gens te connaissent à travers l’image qu’on renvoie de toi dans la presse. Mais les gens qui me connaissent, les acteurs du monde du foot, connaissent le vrai Samir. Mais j’ai fait des erreurs, j’ai un caractère bien trempé aussi, et quand je suis en conflit, je ne fais pas semblant. C’est peut-être pour ça que vous avez vu de mauvaises choses à mon sujet sur internet (rires) !"