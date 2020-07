SL16, nouvelle dénomination de l'Académie du Standard dotée d'une nouvelle méthodologie

Inauguré le 2 mai 2007, le Centre de formation du Standard a pris un nouveau virage. 13 ans après sa création, l’Académie Robert Louis-Dreyfus devient le SL16 Football Campus. Une nouvelle appellation qui s’inscrit plus dans l’air du temps comme l’explique Pierre Locht, le directeur du Centre de Formation du Standard de Liège : "C’est un nom plus jeune, plus dynamique, qui souligne l’approche globale que nous voulons mettre en place autour des jeunes. Une approche à 360 degrés comprenant les volets physiques, techniques et tactiques mais aussi l’aspect mental sans oublier bien sûr la scolarité. D’où le choix de cette nouvelle appellation avec les initiales du Standard de Liège, suivies du matricule, le 16, qui renvoie à l’histoire du club. C’est donc un nom à la fois jeune et moderne mais aussi très identitaire pour nos jeunes. Cela dit, le nom de Robert Louis-Dreyfus, qui a apporté énormément au club, n’a pas disparu pour autant de l’Académie. La salle de réunion, qui sert aussi de salle de presse et d’espace vidéo, porte désormais son nom. C’est un hommage que nous voulions lui rendre pour sa contribution à ce centre de formation".

Bien plus qu’un changement symbolique

Mais ce changement de nom n’est pas que symbolique. Il marque surtout un nouveau cap dans l’évolution du club qui compte plus que jamais sur son académie pour le futur : "C’est en effet une modernisation de notre approche qui s’est développée ces dernières années. Et cette nouvelle identité vient concrétiser ce projet. Nous voulions apporter de nouveaux outils et innover afin d’être plus en accord avec le football actuel ainsi que les exigences auxquelles vont devoir répondre nos jeunes s’ils veulent réussir une carrière de footballeur professionnel".

Le changement dans la continuité

Si l’Académie Robert Louis-Dreyfus était réputée au niveau de la formation, la direction du Standard a donc jugé opportun d’adapter la philosophie mise en place en modifiant notamment certains principes afin de coller au mieux aux exigences du football moderne : "Parmi les principaux changements, nous avons établi une nouvelle structure et un fonctionnement plus stable avec une école de foot pour les plus jeunes, âgés de 8 à 13 ans, et puis le projet élite qui concerne les footballeurs de 13 à 21 ans sous la houlette de Réginal Goreux. Nous avons également élaboré une nouvelle méthodologie, des outils de communication plus en phase avec nos jeunes, notre structure scouting s'est professionnalisée et enfin, il y a la création d’un hub innovation au sein même du centre de formation. C'est un organe qui est en permanence à la recherche des nouveaux outils et des nouvelles innovations dans la formation des jeunes footballeurs".

L’avenir du club

L’objectif à plus long terme est de pouvoir intégrer un maximum de joueurs issus du SL16 Football Campus en équipe première, comme ce fut le cas par le passé avec l’Académie Louis-Dreyfus… " C’est notre volonté. Nous sommes convaincus que l’avenir du club passera par notre centre de formation. Nos jeunes joueurs peuvent bénéficier d’un encadrement idéal. En outre, la présence de Réginal Goreux, qui vient de sortir du noyau de l’équipe première et qui connaît donc parfaitement les exigences pour pouvoir atteindre ce niveau, va constituer un atout indéniable à la progression de ces jeunes. Des jeunes qui sont aussi mieux préparés, comme on a pu le voir lors des récents matches amicaux de l’équipe première. C’est donc très positif pour l’avenir du Standard de Liège".