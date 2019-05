Six Genkois dans l’équipe type de la RTBF, sept Anderlechtois dans les flops

La saison 2018-2019 a livré quasiment tous ses verdicts. Il reste en effet à sacrer le gagnant des PO2 et à attribuer sportivement le dernier ticket européen. A l’heure des bilans, les journalistes des rédactions WEB, Radio et TV de la RTBF qui suivent particulièrement le championnat ont rendu leur équipe idéale et l'équipe la plus décevante de la saison. Pour faciliter cet exercice ludique un dispositif en 4-3-3 a été imposé.

TOP/FLOP GARDIEN

Sinan Bolat a été largement plébiscité comme meilleur gardien de Pro League par les journalistes de la RTBF. Le gardien de l’Antwerp symbolise la réussite de son équipe qui est la révélation du championnat.

Le FLOP gardien est attribué à Karlo Letica. Lui qui fût, il n’y a pas si longtemps titulaire à Bruges a disparu du 11 brugeois, il devance de peu le titulaire de Bruges, Ethan Horvath. Preuve que ce poste est resté à problème cette saison du côté des Blauw and Zwart.

TOP/FLOP DEFENSE

Sébastien Dewaest et Joakim Maehle sont les deux défenseurs qui ont reçu le plus de suffrages. Dans cette défense idéale, on retrouve également le Liégeois Zinho Van Heusden et l’Anversois Simen Juklerod, une des découvertes de cette saison. Brandon Mechele et Clinton Mata manquent de peu leur place dans ce quatuor.

Trois Anderlechtois composent la défense la plus décevante de la saison : Bubacarr Sanneh (victime aussi du coût de son transfert), Antonio Milic et Ognjen Vranjes (qui a notamment coûté l’élimination des Bruxellois en Europa League). Un Brugeois vient s’ajouter à ce trio : Saulo Decarli.

TOP/FLOP MILIEU

Sans surprise Sander Berge et Ruslan Malinovskyi sont dans le milieu de la saison. Les deux Genkois totalisent aussi le plus grand nombre de points de ce référendum. A leurs côtés, on retrouve l’inaltérable Hans Vanaken. Le soulier d’Or a encore une fois livré une saison régulière. Le standarman Razvan Marin loupe de peu sa place dans le 11 idéal.

Le FLOP du milieu de terrain est exclusivement composé d’Anderlechtois : Adrien Trebel, Yevhen Makarenko et Peter Zulj. Les deux derniers ont d’ailleurs disparu des tablettes et n’ont convaincu aucun des trois coaches qui se sont succédés à la tête de l’équipe. Mehdi Carcela passe près de figurer également dans ce flop.

TOP/FLOP ATTAQUANT

Mbwana Ally Samatta longtemps meilleur buteur du championnat est évidemment dans cette TOP attaque. A ses côtés Leandro Trossard qui a surtout brillé lors des PO1 et qui a été libéré par le départ de Alejandro Pozuelo. Yari Verschaeren est le seul Anderlechtois à figurer dans cette équipe type.

L'attaque la plus décevante est composée de Kaveh Rezaei qui a eu du mal à passer le cap Brugeois, Orlando Sa et Zakaria Bakkali. Une ligne qui a pourtant fière allure sur le papier.

Au niveau des dirigeants et entraîneur les Limbourgeois Peter Croonen et Philippe Clement sont en tête, l’ex-président de Waasland-Beveren Dirk Huyck et Fred Rutten constituent les FLOPS de notre rédaction.