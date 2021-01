Siquet après Standard - Charleroi : "Il y a quelques semaines, on nous enterrait..."

Le Standard s'est imposé 3 buts à 2 contre Charleroi dans un choc wallon riche en rebondissements et intense jusqu'au bout, dimanche, lors de la 21e journée de la Pro League.

"Beaucoup de joueurs de l’équipe ont eu du mérite aujourd’hui. On est libéré, ça aide l’équipe. Nous sommes libérés par le nouveau coach, libérés car il donne beaucoup de confiance aux joueurs. Il parle beaucoup à tous les joueurs, ça nous met à l’aise. Quand on monte sur le terrain, on sait ce qu’on doit faire. Ca se remarque sur le terrain et plusieurs joueurs retrouvent leur niveau", a indiqué Hugo Siquet au micro d'Eleven.

"A titre personnel, je prends encore beaucoup trop de coups. Je dois être encore plus solide dans les duels. Je pense que ça va venir avec le temps. J’essaie de prendre tout le flanc, c’est un jeu que j’apprécie : prendre de la profondeur et amener des centres. Je me donne à fond pour l’équipe, je cours énormément. Il faut que je continue de la sorte. Quand on est enfant du club, on a à cœur de jouer des matches comme ça, des chocs wallons. Contre Charleroi, quand on joue au Standard, il faut rentrer dedans, aller dans les duels et donner sa vie. On est resté en bloc, on a su souffrir à certains moments et ça a payé. Je commets des erreurs mais j’essaie, au fil des matches, d’acquérir de l’expérience afin de m’adapter au niveau de la première division", a poursuivi le jeune joueur belge du Standard.

Et le Liégeois, formé à l'Académie du club, de poursuivre, au sujet d'une phase qui aurait pu apporter un penalty à Charleroi : "Sur la phase, je veux repartir vers l'avant. Je tourne la tête et je ne vois absolument pas le ballon. Je la touche de la main mais l’arbitre a bien expliqué que c’est dans le geste et qu’il n’y a pas de penalty. Je ne sais pas faire grand-chose sur la phase."

Ce quatrième succès de rang permet au Standard de rejoindre l'Antwerp à la troisième place, alors que Charleroi subit un cinquième revers consécutif. "Ca nous donne une bouffée d’air. Il y a quelques semaines, on nous enterrait, on nous mettait à une place où on ne devait pas être au vu des qualités de l’équipe. On remonte dans le classement, on montre qu’on est présent. Ca ne veut pas dire grand-chose, on a un programme très chargé qui nous attend (ndlr : des matches contre Ostende et le FC Bruges). Il va falloir continuer à jouer de la sorte si on veut avoir une chance de terminer dans les quatre premiers. C’est un championnat très serré, il y a peu de points entre les équipes. On peut jouer encore mieux je pense", a conclu Hugo Siquet.