Simon Mignolet : "Le Standard est la meilleure équipe que j'ai affrontée cette année"

A l’issue du partage entre le Standard et le Club de Bruges, Simon Mignolet s’est exprimé en interview d’après-match. Le gardien des Blauw en Zwart s’est montré très critique envers l’arbitrage et très élogieux envers ses adversaires du soir.

Interrogé sur le pressing imposé par les Liégeois en début de match et sur les erreurs de relance commises pour les Brugeois, Simon Mignolet a répondu en mettant en avant la qualité du Standard : "C’est à cause de la pression mise par le Standard. Ils l’ont vraiment bien fait. Ils ont une très bonne équipe. Je crois que c’est la meilleure équipe que j’ai affrontée cette année. Ils ont mis un très bon pressing mais sinon on était bien dans le match. En plus avant la rencontre on aurait signé pour un 1-1."

►►► À lire aussi : Benoît Costil, gardien le plus imperméable des cinq grands championnats, Simon Mignolet ne se défend pas si mal

Par la suite, le gardien des Diables Rouges s’est également exprimé sur l’arbitrage de M. Laforge et notamment sur le rôle du VAR : "Je ne comprends pas pourquoi tu rends les choses difficiles. Il y a un VAR, laisse-lui donner la décision. Si lui dit penalty, personne ne dira rien mais si tu prends toujours la décision seule, avec les événements du match aujourd’hui, c’est difficile de faire un bon match. Si tu es arbitre, je pense que c’est un boulot plus facile avec le VAR et avec ton assistant qui peut aider la décision."

Fâché sur l’arbitrage, Mignolet en a remis une couche. Il estime que le Club a perdu deux mois à cause du corps arbitral ce samedi soir : "Je n’aime jamais perdre mais je sais rester honnête, je crois que Le Standard a fait un bon match et le 1-1 est sûrement le résultat logique mais au final, au moment où je vous parle, j’ai le sentiment dans mon ventre, de perdre 2 points que normalement je ne perds pas."