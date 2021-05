Simon Mignolet : "Fêter le titre sur le terrain, c'est différent par rapport à la saison dernière"

Bruges est champion de Belgique et il le doit aussi à son gardien, Simon Mignolet, qui n'a eu une saison facile, avec une blessure et quelques erreurs. Toujours très juste à l'interview, le deuxième gardien des Diables Rouges était, bien entendu, très content devant les caméras d'Eleven Sports : "C’était l’objectif avant le match. Ce n’était pas facile avec toutes les circonstances et le match de Genk juste avant nous. Ce titre est mérité, c’est la seule chose que nous pouvons dire. Ça a duré jusqu’à la fin de la saison mais le principal, c’est ce titre. Sur mes deux années avec Bruges, nous sommes deux fois champions et nous avons participé à la Champions League à deux reprises. Nous allons de nouveau essayer de refaire ça l’année prochaine." Par rapport à la saison dernière, les Brugeois peuvent fêter le titre, cette fois-ci. "Fêter le titre sur le terrain, c’est différent par rapport à la saison dernière où ça n'avait pas été possible. Avec l’année que l’on a eue, pas seulement sur le terrain, je pense que les supporters méritent ce titre. Ce n’était pas facile pour eux non plus."

Bruges est champion de Belgique et il le doit aussi à son gardien, Simon Mignolet, qui n’a eu une saison facile, avec une blessure et quelques erreurs. Toujours très juste à l’interview, le deuxième gardien des Diables Rouges était, bien entendu, très content devant les caméras d’Eleven Sports : "C’était l’objectif avant le match. Ce n’était pas facile avec toutes les circonstances et le match de Genk juste avant nous. Ce titre est mérité, c’est la seule chose que nous pouvons dire. Toute la saison, on a fait le travail. Ça a duré jusqu’à la fin de la saison mais le principal, c’est ce titre. Ce titre est quelque chose de collectif. Avec le Coronavirus, il y a un moment où on n’avait pas de joueurs mais les joueurs, sur le banc, ont fait le travail. Sur mes deux années avec Bruges, nous sommes deux fois champions et nous avons participé à la Champions League à deux reprises. Nous allons de nouveau essayer de refaire ça l’année prochaine."

Hans Vanaken s'est également présenté très heureux au micro d'Eleven Sports lui qui ne pouvait pas rêver mieux qu'un doublé pour sceller le titre : "C’est ce dont tu rêves. Evidemment, ce n’était pas facile de commencer deux fois sur le banc mais lorsque tu marques les semaines précédentes, que tu commences le match suivant et que tu marques deux fois à la fin de la course au titre, c’est vraiment beau".

Malgré ce passage sur le banc, le Brugeois s'est tout de même avéré décisif dans la course au titre : "C’est toujours un peu énervant en tant que joueur de s’asseoir sur le banc. Evidemment, lorsque tu n’as pas été prévenu c’est toujours un peu surprenant et ça te fait un peu mal d’être sur le banc. Ça peut arriver une fois et la deuxième fois c’est toujours plus dur mais tu dois accepter. Mais quand tu peux marquer trois buts dans les deux derniers matchs de la course au titre, tout est oublié".

Hans Vanaken vient donc ajouter un troisième titre de champion de Belgique à un palmarès qui commence à s'étoffer : "J’ai toujours dit que j'étais à Bruges pour gagner des titres. C’était très difficile. C’est super d’être champions deux années de suite. C’est pour ça que le Club de Bruges existe : gagner des titres. Et tant que je reste, ce sera toujours le but".

Le milieu laisse donc la porte ouverte à une saison supplémentaire en Venise du Nord mais ne peut toutefois encore rien affirmer : "On verra, mon contrat est encore long. En football c’est toujours difficile de se prononcer. On ne sait pas ce qu’il va se passer sur le marché des transferts. Donc je ne peux pas encore me prononcer. Tout le monde sait que je suis heureux ici donc ce sera pour plus tard".

Et le milieu de terrain vit une fin de saison de rêve puisqu'il jouera l'Euro avec les Diables Rouges :"Oui c’est vraiment super. Je suis très heureux d’aller avec l’équipe nationale à l’Euro. Quand tu es enfant c’est ce dont tu rêves. On va fêter le titre, jouer contre Genk puis prendre un peu de repos et après je serai prêt pour aider le groupe".

