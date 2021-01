Simon Mignolet : "Avec les Diables, je veux bien gagner l’Euro cette année" - © Tous droits réservés

Simon Mignolet : "Avec les Diables? Je veux bien gagner l'Euro cette année" - La Tribune -... Simon Mignolet était l'invité de "La Visio du Jeu" ce lundi soir dans La Tribune. Le gardien du Club de Bruges et des Diables rouges est bien dans ses baskets, il affiche ses ambitions, tant avec son club qu'avec l'équipe nationale. Entretien. Que faire pour obtenir le soulier d’or ? Un gardien doit recevoir beaucoup de points de la part des analystes, des journalistes tu sais ce que tu dois faire la prochaine fois (rires) C’est difficile d’avoir le prix. Surtout avec le FC Bruges où il y a beaucoup de joueurs qui gagnent des points. Je crois que c’est normal. Quel gardien apprécies-tu actuellement ? Arnaud Bodart fait une très bonne saison avec le Standard mais aussi avec les Diablotins. Je crois qu’il y a beaucoup de talent en Pro League, mais aussi des jeunes qui arrivent, comme Bodart. Ton ambition personnelle chez les Diables ? Je suis très content avec les Diables car j’ai joué beaucoup de matches dernièrement, ça fait du bien. Chaque cap est un cadeau. Avec l’équipe je veux bien gagner l’Euro cette année. (...) Thibaut Courtois joue au Real Madrid. Avec tous les gardiens et Erwin Lemmens, on a une bonne équipe. La seule chose qu’on peut faire c’est aider la Belgique à avoir un gardien qui peut gagner l’Euro. Quelle est l’importance de la blessure de Witsel pour les Diables ? C’est toujours grave quand tu vois un coéquipier qui se blesse, c’est la seule chose que tu ne veux pas voir arriver comme footballeur. Tu veux rester fit et jouer chaque match. J’espère qu’il peut revenir très tôt, mais je suis sûr qu’il a le bon esprit pour ça. Axel est un pion très important pour les Diables. On veut qu’il soit là, on ne sait pas si c’est possible. Mais même avec les blessures, on a une très bonne équipe.