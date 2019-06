Simon Davies : "Vincent Kompany va jouer et prendra les décisions finales"

Simon Davies, le nouveau coach du RSC Anderlecht qui épaulera Vincent Kompany à la tête des mauves et blancs, s'est exprimé sur son arrivée au club mais surtout sur son rôle et celui de l'ex-joueur de Manchester City la saison prochaine.

"Vincent veut encore jouer quelques années. Pour les sélections, on parlera ensemble. On adaptera l'équipe en fonction de l’opposition. Notre relation à deux sera la clé, je ne me fais aucun souci. Les rôles sont clairs entre nous. Vincent prendra les décisions finales. De toutes façons, nous sommes presque toujours sur la même longueur d'ondes. Nous avons une bonne relation depuis longtemps, nous avons déjà travaillé ensemble avec les jeunes de City, nous voulons instaurer le même style de jeu. Nous allons profiter de son expérience de joueur et de mon expérience de coach pour mettre cela en place" a expliqué Simon Davies. "Je serais capable de dire à Vincent Kompany qu'il devrait plutôt s’asseoir sur le banc si c'était nécessaire. Mais je ne pense pas que cela arrivera : Vincent est humble et honnête donc il le sentirait lui-même".

L'entraineur anglais a également apporté plus de précisions sur le style de jeu que le duo imposera à Anderlecht : "Nous voulons jouer un jeu basé sur la possession de balle et un pressing agressif. C'est un style difficile à mettre en place mais qui a fait ses preuves, à City mais aussi à Liverpool par exemple. C'est un football qui apporte du succès, il faudra beaucoup travailler pour y arriver mais il faudra jouer dans ce style. Nous avons de très bons joueurs, nous cherchons à en signer quelques autres. Je sais qu'on pourra arriver à retrouver ce succès avec nos joueurs actuels et ceux qui arriveront. Notre job sera aussi de redonner de la confiance au noyau après une période compliquée".

Simon Davies a finalement annoncé être "très heureux et honoré de travailler dans le plus grand club de Belgique". Il a dirigé son premier entrainement ce matin, avec un groupe réduit suite aux absences de joueurs encore en vacances ou partis pour l'Euro U21.