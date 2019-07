Simon Davies : "Je n'ai rien remarqué de négatif depuis mon arrivée"

Le Sporting d’Anderlecht est actuellement en stage à Venlo, aux Pays-Bas. La formation anderlechtoise prépare la nouvelle saison sous les ordres du joueur-entraineur Vincent Kompany et de Simon Davies.

"Je suis occupé depuis trois semaines et c’est le travail qui rythme ma vie. Je suis certain que j’en découvrirai bientôt plus, mais ça me convient ici. Sincèrement, je n’ai encore rien remarqué de négatif depuis mon arrivée. Evidemment, quand on joue des matches de championnat, ça amène les émotions qui y sont inhérentes. Nous avons tout sous contrôle, comme nous le voulons aussi pendant la saison. Les joueurs affichent une mentalité formidable", a précisé Simon Davies, tombé dans le foot à l’âge de 3 ou 4 ans.

"L’objectif le plus important durant cette préparation, c’est que les joueurs travaillent dur et qu’ils portent leur condition au niveau désiré. Durant ce processus, nous travaillons aussi techniquement et tactiquement. Nous avons une idée claire de la façon dont nous voulons jouer, avec et sans ballon. Nous travaillons tous ensemble pour atteindre nos objectifs. Le stage est une bonne occasion de se retrouver ensemble et de former un vrai groupe. Vous disposez aussi de plus de temps, tant le soir qu’entre les séances d’entrainement. Vous apprenez à connaitre plus vite les différentes personnalités. C’est pour nous tous une très bonne opportunité", a conclu l’entraineur de 45 ans.