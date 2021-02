Silvio Proto prend sa retraite : sa carrière en 6 dates marquantes

Les buts de Belgique-Serbie et Monténégro (0-2), 17 novembre 2004 - 17 novembre 2004 - 18/09/2012 Qualifications Mondial 2006 Stade Roi Baudouin, Bruxelles Affluence: 28350 Buts Serbie et Monténégro : Vukic (10'), Kezman (60') Belgique: Proto, De Cock, Kompany, Simons, Deschacht (Daerden, 28'), Bisconti (Pieroni, 59'), Baseggio, Clément, Van Der Heyden, Buffel, Sonck (Huysegems, 66') Sélectionneur Belgique: A. Antheunis Serbie et Monténégro: Jevric, Dragutinovic, Mladenovic, Dordevic, Vidic, Gavrancic, Koroman (Duljaj, 56'), Milosevic (Kezman, 27'), Stankovic, Dordevic, Vukic, Markovic Sélectionneur Serbie et Monténégro: I. Petkovic Silvio Proto, qui joue à La Louvière, est appelé pour la première fois pour protéger les buts belges. Le gardien compte actuellement 13 sélections avec les Diables et n'a plus joué depuis le 9 février 2011 lors du match Belgique-Finlande. De son côté, Olivier De Cock revêt le maillot ds Diables pour la 10ème. Il ne sait pas encore que ce sera l'avant-dernière fois que ce sera la cas. Walter Baseggio est dans la même configuration. Il joue pour la 26ème fois (sur 27) au niveau international. Deuxième sélection pour Koen Daerden et Stein Huysegems. Match particulier pour Ivica Dragutinovic, qui ajoute une 19ème sélection à son compteur (il en aura en tout 49, sans avoir jamais marqué de but). Le défenseur évolue à cette époque au Standard. Il est dans le club liégeois depuis 2000 et a connu sa première sélection, le 13 décembre 2000, alors qu'il jouait pour les Rouches. Il sera transféré au mercato estival de 2005 à Séville. Il gagnera deux fois la Coupe UEFA avec le club espagnol, en 2006 et 2007.