Silvio Proto : "Je ne suis jamais monté sur le terrain à Sclessin pour provoquer" - La Tribune -... Titulaire inamovible entre les perches anderlechtoises pendant près de 10 ans, Silvio Proto est l'une des figures phares des dernières années à Saint-Guidon. De passage en Belgique, il a profité d'un rapide détour par le plateau de la Tribune pour se confier sur les nombreuses et bouillantes confrontations avec le Standard. Grande gueule assumée, gros caractère, Proto a toujours divisé, quitte à s'attirer les foudres de ses meilleurs ennemis liégeois. "Cela fait partie du jeu. Je ne suis jamais monté sur le terrain à Sclessin pour provoquer. Mais je pense concevoir qu'à certains moments, j'ai eu une attitude, qui n'était pas voulue mais qui a pu provoquer le kop liégeois. Heureusement, ça s'est toujours bien fini, il n'y a jamais eu de blessure ou quoi. Avec le recul, je me dis que c'était des chouettes matches à vivre pour un gardien. J'ai eu la chance qu'ils ne m'aient jamais sorti de mon match et de ne jamais avoir fait de grosse erreur là bas. Il y a des choses qui se sont passées et qui ne se passeraient plus maintenant et c'est mieux pour tout le monde."