Sigurd Rosted quitte La Gantoise pour Brondby

Mouscron - La Gantoise : Le résumé - Pro League - 3ème journée - 11/08/2019 Après sa victoire à Saint-Trond et son partage contre Anderlecht, Mouscron a battu La Gantoise 2-1 dimanche soir en clôture de la troisième journée de Pro League. Invaincus, les Hurlus sont troisièmes avec 7 points comme Malines (2e) et comptent deux longueurs de retard sur le Club de Bruges, seule équipe à avoir réalisé le sans faute. Menés au score suite au but de Laurent Depoitre (25e), les Mouscronnois sont restés bien concentrés sur leur objectif. Il ont mis moins de vingt minutes pour renverser la situation grâce à Frank Boya (34e) et Joan Campins (44e). En deuxième période, Mouscron a serré les rangs et les dents pour résister à la grosse pression gantoise avec succès malgré un but gantois annulé au terme d'une longue négociation par le VAR. Les Buffalo's, préoccupés par l'Europe, sont huitièmes avec quatre unités.