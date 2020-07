Sieben Dewaele prêté une saison à Heerenveen "pour acquérir de l'expérience"

Sieben Dewaele évoluera la saison prochaine sous les couleurs du SC Heerenveen aux Pays-Bas. Le jeune et polyvalent milieu de terrain d’Anderlecht a été prêté pour un an.



Dewaele, pur produit de Neerpede, a fait ses débuts en Pro League en août dernier contre Mouscron. Médian de formation, il a dépanné au back droit et au back gauche. Après 13 titularisations en 18 matches de championnat, il n’a plus joué la moindre minute.



La direction du Sporting croit en son jeune joueur – présenté comme "un futur titulaire" et veut lui "permettre d’acquérir de l’expérience au sein d’un bon club d’une solide compétition".

“Grâce à sa polyvalence et à son intelligence, Sieben nous a bien aidés à un jeune âge, pendant une saison difficile. Avec ce prêt à Heerenveen, un club toujours performant, nous voulons maintenant qu’il dispute suffisamment de matches dans sa meilleure position, afin qu’il nous revienne plus fort", précise Peter Verbeke, directeur sportif du RSC Anderlecht, dans le communiqué du club.



Heerenveen occupait la 10e place au moment de l’interruption du championnat néerlandais.