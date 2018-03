"Si je ne marque pas, je rentre au vestiaire", l'anecdote humoristique de Chevalier

Ce samedi, en début de soirée, Courtrai a pris le meilleur sur Waasland-Beveren en ouverture de la première journée des play-offs 2A (4-1). Teddy Chevalier, buteur du KVK, a trouvé le chemin des filets à deux reprises et totalise maintenant 18 buts cette saison.

Après son deuxième but, sur coup franc, l’attaquant français a pointé du doigt son entraineur Glen De Boeck et est allé rigoler avec lui. "Je voulais vraiment tirer le coup franc car je sentais que j’allais le marquer. On a tiré quelques coups francs vendredi à l’entrainement. Le premier que j’ai tiré est passé à ras du poteau. J’ai tiré un deuxième et j’ai dit ‘Si je ne marque pas, je rentre au vestiaire’. J’ai botté le même coup franc et elle est passée juste à côté du poteau. J’ai alors dit que j’arrêtais de tirer et que je réservais le troisième pour le match de ce soir. Le coach a rigolé et je lui ai dit ‘On verra demain’. J’ai vraiment marqué donc c’est une histoire assez drôle !", a détaillé Chevalier au micro de la Pro League à l’issue de la rencontre.