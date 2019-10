"Si comme en boxe des points étaient attribués, le Standard aurait gagné"

Ce dimanche soir, toute l’équipe de Complètement Foot est revenu sur le match Bruges-Standard.

Un match qualifié d'"équitable" pour Joachim Mununga. "On a vu un Standard rivaliser avec Bruges. Le Club domine la compétition et aujourd’hui ils ont un peu trébuché sur le Standard", continue notre consultant.

Pascal Scimè abonde dans le même sens en évoquant un match "équilibré. Mais personne ne méritait la victoire. J’ai été déçu du niveau global de la rencontre. Si on avait eu un combat de boxe aujourd’hui en attribuant des points, le Standard aurait gagné."

Et notre journaliste d’ajouter : "Peut-être que Philippe Clément se rend compte que son équipe a été fragilisée par la claque prise contre le PSG. Les prochaines semaines vont nous éclairer un peu plus. Et puis Bruges a pris trois coups ces derniers temps avec la blessure de Mata, le 0-5 contre le PSG et le 0-1 en début de rencontre contre le Standard. Au niveau des joueurs aussi, notamment le milieu brugeois, certains n’ont pas été présents en première mi-temps".

Le Standard a pris un point et demi dans la tête

Des joueurs moins présents d’un côté et plus de l’autre ? Pour Joachim, si on devait choisir un joueur du Standard, "ce serait compliqué. On a eu un bon Oulare. Mpoku a fait un gros match comme Gavory, Bastien et Lestienne. Et puis tout le milieu du Standard a été bon aujourd’hui. Il y a aussi un super Bastien : il a une vélocité, il est mobile, il presse et s’infiltre. Si je dois sortir un Standarmen du lot, je ne sais pas qui. Dans tous les cas le Standard a pris un point et demi dans la tête."