Romelu Lukaku a inscrit face au Genoa son 18e but en 24 rencontres de Serie A. Et il ne lui aura pas fallu beaucoup de temps pour faire mouche puisqu'il a ouvert la marque après seulement 34 secondes. Bien trouvé par Lautaro Martinez, Lukaku tente instinctivement sa chance du droit et sa frappe croisée trompe le gardien adverse.

Début de match rêvé pour les Nerazzuri qui occupent la tête de la Serie A devant leur ennemi de toujours le Milan AC. Après le faux pas de la Juventus la veille, l'Inter peut prendre 10 points d'avance sur la Vieille Dame en cas de victoire.