Seraing club satellite de Metz : une collaboration unique, une histoire qui roule

Georges Mikautadze, meilleur buteur de D1B et prêté par Metz, montre, à lui tout seul, le succès du partenariat entre Seraing et le club français. © BELGA

À quelques jours de la rencontre retour du RFC Seraing à Waasland-Beveren (après leur match nul 1-1 à domicile), retour sur la collaboration qui lie le club du président Franchi au FC Metz, pensionnaire de Ligue 1.

Mouscron avec Lille, Lommel avec Manchester City, Brighton avec l’Union Saint-Gilloise ou encore OHL avec Leicester : de plus en plus de clubs belges lient leur sort à des clubs étrangers. Si, au départ, l’idée semble souvent bonne et constructive, parfois, cela peut tourner au vinaigre, comme c’est un peu le cas cette saison avec Mouscron et Lille (où le propriétaire hurlu a été prié de partir en début d’année). Seraing fait aussi partie de ces clubs dits " satellites ". Lié à Metz depuis maintenant "7 à 8 ans", le club sereisien n’a pas cessé d’évoluer depuis. Les Métallos, au départ en D2 Amateur, jouent désormais en D1B. À l’arrivée du président de Metz, Bernard Serin (qui détient l'entreprise Cockerill, située à... Seraing), l’objectif était directement d’atteindre l’échelon national et la Division 1A. La première étape est franchie, la deuxième le sera peut-être samedi.

Une collaboration unique

De l’extérieur, le partenariat entre Seraing et Metz semble se dérouler parfaitement, sans aucun encombre. "C’est un peu à l’image de notre saison", raconte Philippe Gaillot, le directeur général adjoint en charge de la politique sportive du FC Metz. "Personne ne nous attendait là et je pense que notre saison, très sereine, montre que tout se déroule parfaitement, comme nous le souhaitons." "Par rapport à tout ce que j’ai connu auparavant, il y a clairement des objectifs communs au niveau sportif, au niveau de la politique de travail mais aussi au niveau de la jeunesse", explique Marc Grosjean, T2 de l’équipe première depuis deux ans. "Il y a une véritable collaboration et une véritable philosophie de travail. Seraing est considéré comme un vrai chaînon de la chaîne "Metz". Nous voulons amener les joueurs en Ligue 1, les faire progresser et les préparer à devenir de bons professionnels. Faire de la post-formation, c’est vraiment ça, l’objectif !" La force de cet accord est également la grande entente entre les staffs sportifs, en plus de l’entente qu’il y a entre les deux directions : "Nous avons énormément de contacts avec Frédéric Antonetti et son staff. C’est vraiment unique, je pense, d’avoir autant de suivi de la part d’une équipe de Ligue 1 sur les joueurs qui sont prêtés dans un club."

Une indépendance sportive mais…

Très souvent, les clubs satellites pointent leur manque d’indépendance par rapport au club phare : aucune prise de décision importante, aucune discussion par rapport aux transferts,… Ce n’est pas le cas à Metz. Enfin, presque… "L’avantage pour nous d’avoir le club de Seraing est que nous pouvons gérer l’aspect sportif de la manière que nous voulons", poursuit Philippe Gaillot. "Par exemple, si nous prêtons un joueur en France, nous n’avons pas de contrôle du temps de jeu, de la politique sportive. Ici, c’est le cas. Les dirigeants de Seraing ont une indépendance, mais elle est contrôlée." Au niveau sportif, le staff technique composé d’Emilio Ferrera et de Marc Grosjean est, bien entendu, libre de ses choix. "Il y a des discussions, des échanges, bien évidemment. On donne notre avis mais le choix final, par exemple, en matière de transferts, revient au FC Metz", développe l’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise. "Le plus important est la stratégie sportive qui est mise en place. C’est très clair et très précis. Tout le monde avance dans la même direction, personne ne tire de son côté." Une montée en D1A ne serait qu’une première étape Le match de samedi s’annonce historique pour Seraing. En cas de montée, il retrouverait le derby face au Standard, 25 ans après avoir quitte l’élite du football belge. Mais cette montée n’est pas obligatoire. Mieux, elle ne changerait rien aux ambitions et au développement du club. "Elle permettrait d’accélérer le processus", continue Gaillot. "Avec les droits TV, on pourrait, plus vite, développer les infrastructures, le centre de formation que nous voulons mettre en place. Une montée en D1A ne marquerait pas du tout la fin de la collaboration, loin de là. Il y a encore tellement de choses à faire… Ce serait une première étape."

????⚫ Merci à Monsieur Bernard Serin, présent au Pairay pour encourager nos Métallos ce samedi ! #SERWBE pic.twitter.com/mrkZUe4FnN — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) May 2, 2021

Les clubs satellites, l’avenir ?

Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 13 clubs sur les 26 équipes pro en Belgique qui sont sous actionnariat étranger. Parmi eux, 7 sont liés de près ou de loin à une structure étrangère. Ces derniers jours, on parle également de l’arrivée d’un club étranger à Virton, qui réintégrera la D1B l’an prochain. "Cette formule est une variante qui peut être très utile, en tout cas", explique Grosjean. "Le tout, évidemment, est de voir les objectifs et les attentes de la maison mère. Mais parfois, malheureusement, cela peut être dangereux pour le club belge. Force est de constater, en tout cas, qu’il y en a de plus en plus. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler mais il y a peut-être des raisons fiscales ou autre en Belgique qui font que notre pays intéresse autant." Pour Philippe Gaillot, la raison est uniquement sportive : "Il n’y a aucun avantage fiscal. Pour nous, en tout cas. Il y a bien sûr des conséquences économiques mais avant ça, il faut d’abord des réussites sportives. Prenons l’exemple de Mathieu Udol qui est maintenant titulaire chez nous après une saison en Belgique. Thomas Didillon a, lui, été transféré à Anderlecht alors qu’il est aussi passé par Seraing. Ce transfert a rapporté de l’argent et sans ce partenariat, ça n’aurait peut-être pas été le cas." Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette collaboration est efficace et que l’avenir des Métallos est entre de bonnes mains.

Seraing - Waasland-Beveren : le résumé (1-1) - Pro League - 01/05/2021 Seraing et Waasland-Beveren se sont neutralisés ce samedi soir (1-1)! Mené au score après un pénalty de Michael Frey (0-1, 70'), Seraing y a cru jusqu’au bout et est parvenu à égaliser dans les arrêts de jeu lors du match aller des barrages via Georges Mikautadze (1-1, 90+2'), également sur pénalty. Le dernier ticket pour la dernière place en D1A pour la saison prochaine se jouera donc samedi prochain au Freethiel.