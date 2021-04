Seraing 1996 : un gardien à l'assist, un incendie, des serrures brisées, un esprit de corps, un pétard, une faillite… et le Standard

" Paradoxalement, je garde de cette saison un grand souvenir " rembobine Manu Ferrera. " Je recevais ma chance en D1 comme jeune coach, le vestiaire était très soudé et on avait à cœur de prouver qu’on avait notre place en D1. Comme gestionnaire de groupe, ce fut finalement très facile : tout le monde nous condamnait à la relégation et la direction nous a vite laissés pour compte, tout cela a renforcé notre esprit de corps et on s’est battus les uns pour les autres. On devait se débrouiller tout seuls : plus personne de la direction ne répondait à nos appels car les dirigeants craignaient que le scénario ne s’ébruite auprès des supporters. Le staff et les joueurs, on savait depuis janvier qu’en fin de saison, on fermerait boutique… Donc on s’est dit qu’on devait faire le maximum pour se montrer et se recaser ensuite ailleurs. Les terrains n’étaient plus entretenus, les équipements n’étaient nettoyés qu’un jour sur deux, je passais au GB d’en-face acheter, de ma poche, les boissons pour les joueurs après l’entraînement. On avait encore un bus pour les matches… mais je ne sais plus qui le conduisait ! (rire) Mais on a été payés jusqu’au dernier sou : le Président Gérald Blaton a toujours respecté ses engagements ! "

Ils naviguent aujourd’hui entre midlife crisis et âge légal de la pension, mais à l’époque ce sont des jeunots du ballon et des cadors expérimentés. En 1995-96, l’équipe-type de Seraing renseigne des noms comme Benjamin Debusschere, Rudy Ducoulombier, Serge Kimoni, Roberto Bisconti, Didier Quain, Patrick Teppers, Axel Lawarée, Edmilson (le père…) et Wamberto , avec à la barre un tout jeune entraineur de 37 ans Manu Ferrera . Une année que les Métallos boucleront à la 16e place sur 18, en ordre de sauvetage donc… sauf que le dépôt de bilan financier mettra fin aux illusions.

Saison 1995-96 : c’est le chant du cygne pour Seraing, la dernière apparition des Métallos en D1, avant la faillite et l’absorption par le Standard. 25 ans plus tard, Seraing a l’occasion de se rebrancher sur l’élite. À la veille du barrage contre Waasland-Beveren, on vous replonge dans cette année héroïque.

Le photo de famille serésienne en début de saison 95-96 avec le T1 Jean Thissen, qui sera rapidement relayé par son adjoint Manu Ferrera. - © Tous droits réservés

Petit pétard

16e final, Seraing fera donc mieux que… Beveren (17e et rival pour ces barrages 2021 !) et Waregem (18e et qui ne retrouvera la D1 que via la reprise du matricule de Zulte) mais connaîtra une saison de montagnes russes, parsemée de scores fleuves (victoires 5-0 contre Alost et 1-4 à Malines… mais défaites 0-5 face au RWDM, 5-0 à Ekeren et 7-0 à Anderlecht). Total de buts encaissés après 34 journées : 79 !

" On avait commencé la saison avec Jean Thissen comme T1, mais on ne le sentait plein de doutes sur nos capacités à performer " explique Didier Quain, le capitaine de l’époque. " On a été battus 4-1 à Saint-Trond dès la 1e journée, et on est allé dire à la direction qu’on ne s’en sortirait pas comme ça. Après, on a voulu montrer à tous ces pseudo-experts qu’on avait les qualités pour réussir. C’était l’amitié au pouvoir, je n’ai connu cet esprit de corps qu’au FC Liégeois avant cela. On ne se prenait pas au sérieux, on se réunissait Debusschere, Edmilson et moi dans un bistro voisin, qui s’appelait les ‘Caves d’Artois’ je crois : on faisait la tactique ensemble, avec Manu Ferrera qui était un gars vraiment super ! On avait une bonne petite équipe, avec le jeune Wamberto qui brillait déjà. On avait aussi Jean-Claude Pagal, un fameux zigomar (sic) : de temps en temps, il fumait un petit pétard… mais ne le répétez pas ! (rires) Dès que Manu a repris l’équipe, on a fait match nul à Bruges et on a même battu Anderlecht 2-1. Ce jour-là, on était sans doute en manque de joueurs, mais le coach a fait monter comme ailier droit… notre 3e gardien Stéphane Baré, le neveu du regretté Yves Baré. Et il a servi l’assit du but de la victoire ! Après ça, il n’a plus jamais joué gardien ! " (rires)

En ligne d’attaque, aux côtés de Wamberto et d’Edmilson, évoluait un certain Axel Lawarée, 22 ans à l’époque et qui butera 3 fois cette saison-là, dont deux fois lors de l’avant-dernier match, perdu contre Charleroi (2-3).