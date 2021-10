Sept minutes pour tracer la ligne hors-jeu 3D au Standard : "une erreur humaine" à la base de l’attente

Sept minutes pour annuler un but au Standard : la ligne hors-jeu 3D a connu des débuts laborieux en Pro League. Il a fallu attendre sept minutes avant que le but de Dragus ne soit finalement annulé. Un délai anormal et lié à "une erreur humaine", selon Stephanie Forde, directrice des opérations du Referee Department de l’Union belge de football.



"Nous regrettons que cela ait pris 7 minutes. C’était vraiment douloureux. Nous assurons que cela ne se reproduira pas plus à l’avenir", explique Forde à Sporza. "La technologie était prête et les gens formés. Mais il y a une grande différence entre s’entraîner sans pression et appliquer la procédure en direct pendant un match de grande importance. Au moment de tracer la ligne, des fautes ont été commises. Et donc tout le processus a dû être relancé."



Il a donc fallu patienter plus de 400 secondes pour finalement confirmer une décision prise par le juge de touche et priver Denis Dragus d’un doublé en l’espace de quelques minutes. La décision a pesé lourd au décompte final, puisque finalement le Standard n’a pas mené 3-0 et a été rejoint à la 99e minute… au bout du bout des arrêts de jeu.



