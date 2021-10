Sept minutes pour annuler un but au Standard : débuts laborieux pour la ligne hors-jeu 3D en Pro League

Sept minutes pour confirmer un hors-jeu. Plus de 400 secondes d’attente pour finalement confirmer une décision prise par le juge de touche. Les supporters présents à Sclessin pour assister à Standard - OHL ont dû être patients samedi soir alors que Denis Dragus pensait avoir inscrit un doublé en l’espace de quelques minutes.

Lancé au but par Nicolas Raskin, le Roumain a parfaitement dribblé le gardien avant de placer au fond des filets. Immédiatement signalé hors-jeu, celui-ci a dû attendre la confirmation du VAR pour voir son but annulé. Depuis ce week-end, les responsables du VAR disposent pourtant pour la première fois de la ligne hors-jeu 3D.

►►► À lire aussi : Pro League : "La ligne 3D va réduire les erreurs, pas les supprimer"

Un instrument beaucoup plus précis que l’ancienne ligne en 2D. "Une technologie plus coûteuse, compliquée à utiliser et qui allonge inévitablement le délai d’évaluation", avait prévenu le département arbitrage.

Difficile d’imaginer pourtant qu’on en serait arrivé là. A décharge du VAR, on signalera que le hors-jeu était pratiquement indécelable…