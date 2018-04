Sentiment mitigé pour Mazzu, Vanhaezebrouck satisfait des retours de Najar et Deschacht

Charleroi a chuté à Anderlecht (3-1) dans le cadre de la 6ème journée des Play-offs 1. A l’issue de la rencontre, les sentiments étaient évidemment bien différents en fonction du camp dans lequel on se situait.

"Je suis un peu mitigé. En première mi-temps, on ne s’est pas créé grand-chose. Mais sur ce que nous avons montré en deuxième période, la défaite est un peu sévère. Sur la deuxième mi-temps, j’ai envie de féliciter mes joueurs. C’est dommage d’avoir raté des choses peut-être inratables. Quand vous venez à Anderlecht, vous devez être performants à 100% dans tout ce que vous faites", a expliqué Felice Mazzu, le coach du Sporting de Charleroi.

"Quand tu gagnes, tu es toujours content avec le résultat, a souligné, pour sa part, Hein Vanhaezebrouck. Mais ce soir, il y avait plus que le résultat. On a dominé la partie. La seule chose sur laquelle je me suis énervé, ce sont sur les cartons jaunes pris. Dendoncker prend une jaune alors qu’il ne fait pas de faute. A la dernière seconde, le gardien prend une carte alors qu’il y en a d’autres qui prennent nettement plus de temps. Ce n’est pas le plus important mais cela commence à peser. On n’a pas un noyau très large et avec des cartes aussi faciles, on risque d’avoir des problèmes."

HVH a pu compter sur plusieurs retours dont celui d’Andy Najar qui a joué un peu plus d’une heure à un très bon niveau. "Il n’était pas encore prêt à jouer 90 minutes. A l’instar de Deschacht, il a fait un super match. Ganvoula a ses mérites aussi", a noté le coach des Mauves.

Et d’insister sur le rôle d’Olivier Deschacht : "Je suis avec lui. Ce n’est pas facile à son âge lorsque tu es mis de côté pendant un peu plus d’un mois de revenir. Il a confirmé aujourd’hui qu’il était prêt.

Dimanche prochain, Anderlecht se rendra à Bruges mais dans quel état d’esprit ? " Content d’avoir pris les trois points. Il reste deux matches à domicile. Deux matches difficiles contre le Standard et Genk. Les deux matches entre ceux à domicile sont des bonus. On sait que ce seront deux matches très difficiles, aussi bien à Bruges qu’à Gand. On peut aller à Bruges sans stress. J’avais dit qu’on reviendrait une fois près de Bruges. C’est fait. Maintenant, on peut encore diminuer l’écart mais même si cela arrive, ce n’est pas fini. Bruges ne peut pas être champion la semaine prochaine, c’est déjà cela. Les Brugeois vont devoir encore bosser pour obtenir le titre qu’ils méritent selon de nombreux observateurs. Même moi, je le dis mais cela ne signifie pas qu’on va leur offrir", a-t-il terminé avec le sourire.