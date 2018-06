Senna Miangue prêté deux ans au Standard

Le Standard a annoncé jeudi l'arrivée dans ses rangs de Senna Miangue. L'arrière gauche belge de 21 ans a été loué au club italien de Serie A de Cagliari pour deux ans avec option d'achat.

Miangue, formé chez les jeunes du Beerschot, a rejoint l'Inter Milan à l'été 2013 où il a évolué successivement chez les U17 puis U19 avant d'intégrer le noyau A à l'été 2016. Prêté en janvier 2017 à Cagliari, l'international espoirs U21 (7 sélections, 1 but) a été transféré définitivement en Sardaigne il y a un an. Il a joué douze rencontres (11 en championnat et une en Coupe) avec Cagliari la saison dernière.